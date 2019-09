CEVA/ “Un Anthurium per l’Informazione”: successo del banchetto Aido in sostegno della ricerca

SERGIO RIZZO - Il centro storico di via Marenco a Ceva (Cn) ha ospitato a diciottesima Giornata Nazionale d’informazione e autofinanziamento, promossa dall’Associazione Italiana per la Donazione di Organi.

Per i quest’iniziativa nazionale in questa due giorni, si è rinnovato il consueto appuntamento con “Un anthurium per l’informazione”, campagna di sensibilizzazione sulla donazione e il trapianto di organi che quest’anno festeggia i 46 anni di attività.

I volontari dell’Aido del gruppo comunale di Ceva, hanno incontrato i cittadini, informando sull’importanza della donazione come valore sociale e come opportunità per salvare la vita a chi non ha altre possibilità di sopravvivenza. Scopo dell’Aido è quello di riuscire a consolidare il trend in crescita degli ultimi anni per quanto riguarda il numero di donazioni e trapianti e far diminuire il numero di pazienti in lista d’attesa nel nostro paese.

Nel contempo il gruppo dei volontari ha posto in offerta le piantine di “Anthurium andreanum” il cui ricavato sarà finalizzato a ulteriori campagne informative e alla ricerca sui trapianti.

Sergio Rizzo

(Nella foto: il banchetto del gruppo comunale Aido–Ceva)