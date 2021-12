CEVA/ Tutti i vincitori del 22esimo Festival internazionale del doppiaggio

SERGIO RIZZO - I vincitori della ventiduesima Edizione del Festival Internazionale del Doppiaggio, sotto la direzione della cebana Tiziana Voarino. Sono stati consegnati in questi giorni i premi ai vincitori della Ventiduesima Edizione 2021 del Festival “Voci Nell’Ombra” sotto la direzione di Tiziana Voarino e dedicata a Ludovica Modugno, si è chiusa domenica 12 dicembre a Genova, con la cerimonia di premiazione degli Anelli d’Oro nella scenografica cornice della Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. Anello D’Oro “Accessibilità” 01 Distribution al dott. Lorenzo Lalle.

Premio Internazionale Audioinnovazione Inclusiva “Blanca”. Ritira il premio il responsabile postproduzione “Lux” Vide Rosario Ranieri. Gli altri premiati sono Enzo Paci e Antonio Zavatteri. Consegna il premio la dott.ssa Tiziana Lazzari, vice presidente di Palazzo Ducale. “Miglior Adattamento” Tv a Roberto Gammino e Alessia La Monica per la serie Netflix “Lupin”. Consegna il premio Anna Giaufret, giurata sezione Adattamento. “Miglior Adattamento” Cinema a Alessandro Rossi per “The Father”. Premio Siae Davide Turla. Consegnano il Premio Paolo Modugno, membro commissione di qualità 2021, e Alessandra Nasini, dell’Ufficio Scolastico Regionale. Anello D’Oro “Prodotti Di Animazione” a Luca Tesei e Alberto Vannini per il doppiaggio nel film Disney Pixar “Luca”. Consegna il premio il membro della giuria Lorenzo Doretti.

Anello D’Oro “Miglior Doppiaggio Generale” Tv Laura Boccanera per la serie Sky “Billions”. Consegna il premio l’Assessore di Savona Silvio Auxilia. Anello D’Oro “Miglior Voce Femminile” Tv a Chiara Colizzi per il doppiaggio di Nicole Kidman in “Nine Perfect Strangers”. Consegna il Premio l’assessore di Savona Francesco Rossello. Per Chiara Colizzi menzione speciale per il doppiaggio di Kate Winslet nella miniserie “Omicidio a Easttown”. Anello D’Oro “Miglior Voce Maschile” Tv a Andrea Lavagnino per il doppiaggio del professore nella serie Netflix “La Casa di Carta” . Consegna il premio il dott. Alfredo Majo, responsabile comunicazione per Gruppo Banca Carige. Anello D’Oro “Miglior Doppiaggio Generale” Cinema a Carlo Cosolo per la direzione di doppiaggio del film “Dune”. Consegna il premio l’Assessore Regionale Ilaria Cavo. Anello D’Oro “Miglior Voce Femminile” Cinema a Tiziana Avarista per il doppiaggio nel film “Il Matrimonio di Rosa”. Consegna il Premio il dott. Mauro Vianello, presidente Ente Bacini.

Anello D’Oro “Miglior Voce Maschile” a Cinema Stefano De Sando per il doppiaggio nel film “Mank”. Consegna il premio il dott. Paolo Signorini, presidente dell’Autorità Portuale. Premio alla Carriera Targa “Claudio G. Fava” a Gino La Monica. Consegna il Premio Giunio Lavizzari di Agis Liguria. Premio Podcast 2021 “Rivertape” di Martina Zaralli. Il premio è stato presentato durante l’evento online “Siamo ancora nel Festival. Voci di Podcast ”. Premio alla Carriera “Dietro lo Schermo” a Felice Rossello. Consegna il premio Tiziana Voarino assieme agli Assessori del Comune di Savona: Nicoletta Negro e Francesco Rossello. Teatro “Sacco” di Savona.

Sergio Rizzo

(Nella foto: Tiziana Voarino consegna il premio “Dietro lo Schermo” a Felice Rossello)