CEVA/ Tutte le vincitrici del Premio Nazionale “Donne ad Alta Quota” Fondazione Marisa Bellisario

SERGIO RIZZO - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale le vincitrici della XXXI Edizione del Premio “Donne ad alta Quota”, promosso dalla Fondazione Marisa Bellisario, accompagnate dalla Presidente della Fondazione Lella Golfo, e dal Presidente della Commissione esaminatrice del premio Stefania Lucchini.

Abbiamo avuto modo, tramite lo studioso di storia locale Giorgio Gonella, “contatto cebano” della Fondazione, di raggiungere la dottoressa Valeria Ferrero, Referente Fondazione Bellisario Regione Piemonte, che da Roma ha inviato questa importante testimonianza: “Il riconoscimento premia le donne che si sono distinte nelle Istituzioni, nella professione, nella scienza, nel mondo accademico, nell’economia e nel sociale, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Dalla scomparsa di Marisa Bellisario e dall’istituzione della Fondazione che porta il suo nome, il Premio “Donne ad alta Quota” ha raccontato le storie di donne straordinarie tutte caratterizzate da una instancabile determinazione, dalla fortissima passione e dalla profonda volontà di innovare nei rispettivi ambiti.

Le storie che, anno dopo anno, vengono selezionate sono incredibili. Dalla imprenditoria alla scienza, emerge sempre un approccio al lavoro e all’impegno diverso. Grande merito del premio è proprio questo. Trovare donne in molti ambiti diversi. Sempre presente il mondo dell’imprenditoria con il riconoscimento anche alle piccole e medie imprese, traino del nostro paese.

Premio alle multinazionali che hanno portato in Italia crescita e occupazione, nel rispetto di criteri di sostenibilità e di inclusione. E premio all’innovazione del mondo delle start up. Quest’anno un premio al giornalismo per il grande coraggio di Federica Angeli.

Un Premio alla forza di Nadia Murad, Nobel per la Pace. Un premio speciale alla giovane e abilissima Cristiana Pegoraro, musicista e compositrice nota ormai in tutto il mondo. E non si può non nominare il Premio alla Carriera per Cristina Corradi, l’incredibile Signora che, dopo l’esperienza di studi alla Columbia University, ha ideato il Programma Erasmus per l’interscambio tra studenti in Europa. Come ogni anno, un gruppo di donne meravigliose. Come ogni anno, il merito alla Fondazione Bellisario di averle premiate”.

Ceva ricorda con grande stima e ammirazione la dottoressa Marisa Bellisario, scomparsa prematuramente, strappata al mondo dal male che fermò la sua splendida carriera e la sua splendida visione del futuro italiano in campo internazionale. La sua figura rimane un simbolo dell’intraprendenza, la tenacia e la personalità femminile e Premi come questo sono il meritato e non mai abbastanza esaustivo riconoscimento verso una delle persone, una delle donne italiane più apprezzate nel mondo. E, come ebbe ad affermare al tempo l’allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga durante una premiazione: “il suo impegno è per la storia femminile un simbolo dell’affermazione della parità tra uomo e donna”.

Sergio Rizzo

Nella foto: Marisa Bellisario