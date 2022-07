CEVA/ "Temperatura dell'acqua perfetta": i Nuotatori del tempo avverso in Val Corsaglia

SERGIO RIZZO - Nel periodo estivo il torrente Corsaglia è da qualche anno la meta dei Nuotatori del Tempo Avverso. Anche quest’anno il gruppo dei cimentisti guidati dal cebano Roberto Giuria, presidente "Anta", ha trovato nella val Corsaglia l’ambiente favorevole per far fronte al cambiamento climatico che sta mettendo in crisi il nostro bel paese dal clima temperato. La caratteristica che rende la val Corsaglia un’oasi è in primo luogo la folta vegetazione verdeggiante e rigogliosa e, in secondo luogo, le acque del torrente non contaminate e sempre fluenti.

La temperatura dell’acqua adesso è di circa 17 gradi, caratteristica fisica importante per sollecitare l’organismo all’omeotermia, come è stato dimostrato nelle ricerche scientifiche svolte con l’Università di Genova e con la Società di Psiconeuroendocrinoimmunologia (Sipnei) di cui il dott. Roberto Giuria è responsabile della sezione Sipnei Liguria. Questa temperatura è stata rilevata in località Bossea sede delle famose “Grotte” che sono un’altra fonte di refrigerio in questa estate rovente.

(Nella foto, di Roberto Cazzola, una rappresentanza degli Anta sulla riviera del Corsaglia insieme al presidente)