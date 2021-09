CEVA/ Tanchi Michelotti riceve il Fungo d'Oro: "Premio inaspettato, sono commosso"

SERGIO RIZZO - Anche se in tono minore rispetto agli anni passati, la 60esima edizione della "Mostra del fungo" di Ceva, in provincia di Cuneo, ha avuto un buon successo di pubblico e di espositori. Un pubblico notevole, nel rispetto delle normative anti Covid-19, è intervenuto ad assistere alla consegna del premio "Fungo d’Oro" che quest’anno è stato attribuito al pittore cebano Tanchi Michelotti (nella foto), persona che ha saputo dare con la sua arte una visibilità a tutta la città di Ceva. A consegnare il premio è stata l’assessore del Comune di Ceva Isabella Avoledo che si è complimentata con l’illustre ospite per il lungo e delicato lavoro svolto negli anni a favore della città e delle sue manifestazioni.

"Sono commosso – ha detto Tanchi Michelotti –. Ho 88 anni, a Ceva sono nato e sono vissuto, qui sono nati e vissuti i miei vecchi e questo premio inaspettato mi è particolarmente gradito. Grazie a tutti". A Evelina Cristillin è andato il premio "Glocal". "Questo premio particolarmente gradito – ha spiegato Evelina Cristillin - e riuscire a portare avanti Torino, il Piemonte con le nostre terre con il nostro cuore e le nostre capacità, è stato per me un grande onore ma anche un impegno e una grande responsabilità”.

Durante l’inaugurazione della Mostra del Fungo di Ceva, il coordinatore per le varie iniziative inerenti il gemellaggio tra il Comune di Ceva e il Comune di Le Val Ezio Calvo, portando i saluti e gli auguri da parte dei gemellati francesi, ha spiegato che "a causa della situazione attuale sanitaria francese, non possono essere a Ceva come di consueto per quest’edizione della Mostra del Fungo. Con grande rammarico il sindaco di Le Val, Jèrèmy Giuliano, il neo presidente del “Comitè valois de jumelage” Andrè Nal, il presidente Jean Culinati della “Confrerie Sant Antoni dou Porquet” di cui faccio parte come confreres, mi hanno incaricato di trasmettere i loro amichevoli saluti e auguri di una buona riuscita della manifestazione al sindaco di Ceva, all’amministrazione Comunale, al presidente del Gruppo micologico e a quanti hanno favorito la buona riuscita dell’evento”.

Sergio Rizzo