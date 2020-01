CEVA/ Successo in piazza delle “Arance della Salute” Airc che aiutano la ricerca contro il cancro

SERGIO RIZZO - Sono trascorsi ormai trent’anni dalla prima presentazione nelle piazze italiane delle “Arance della Salute” destinate alla raccolta fondi a sostegno dell’Airc.

Tre decenni durante i quali la ricerca scientifica sulla relazione tra cibo e cancro ha fatto notevoli passi avanti, anche se esistono ancora molte cose da indagare e scoprire.

Come in oltre tremila piazze in tutta Italia, nella giornata di sabato 25 gennaio, sotto i portici del centro storico di via Marenco a Ceva (Cn) si è tenuta la distribuzione delle “Arance della Salute” cui hanno aderito e partecipato, sempre con grande entusiasmo, il gruppo di volontariato locale.

Sono stati distribuiti sacchetti delle “Arance della Salute” il cui ricavato dalle offerte, andrà a sostenere la ricerca sul cancro, una patologia che ogni anno determina ancora migliaia di decessi.

La Fondazione Airc nasce nel 1965 con l’obiettivo di raccogliere ed erogare fondi a favore del progresso della ricerca oncologica e diffondere nei confronti del pubblico una corretta informazione sui risultati e le prospettive di cura.

Oggi Airc è un punto di riferimento per tutta la ricerca oncologica italiana svolgendo un ruolo fondamentale nella diffusione e nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui progressi compiuti dalla ricerca nella prevenzione, diagnosi e terapia del cancro. L’arancia, è diventata negli anni il simbolo dell’alimentazione sana e protettiva grazie alle sue straordinarie proprietà.

I fondi raccolti, sono destinati alla ricerca sul cancro con un rigoroso e trasparente processo di selezione svolto da una direzione scientifica costituita da persone di rilevante expertise tecnico scientifica.

Nella foto: il banchetto dell’ Airc a Ceva.