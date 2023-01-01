Ceva: sportelli aperti il venerdì sera per la nuova carta d'identità elettronica

SERGIO RIZZO - Come noto, dal 3 agosto 2026 la vecchia versione cartacea della carta di identità non sarà più utilizzabile, né per l’espatrio né per il riconoscimento sul territorio nazionale: la carta di identità elettronica (Cie) diventerà l’unico documento valido.

L’amministrazione Comunale di Ceva mette in campo una serie di azioni innovative per venire incontro ai cittadini, in modo che non siano costretti a dover richiedere giorni di ferie o permessi dal lavoro: in particolare, lo sportello dedicato sarà aperto anche il venerdì sera (Friday Open Night Cie).

Oltre all’orario di sportello tradizionale – lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; martedì dalle 15 alle 18; mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18; giovedì dalle 8.30 alle 12.30; venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 – ci saranno quattro venerdì di apertura serale straordinaria, fino alle ore 21. Si tratta dei venerdì 13 febbraio, 27 febbraio, 13 marzo e 27 marzo.

Attenzione: per poter richiedere la carta d’identità in occasione delle aperture straordinarie del venerdì sera è sempre obbligatorio l’appuntamento, con prenotazione al fine di evitare lunghe code. E qui una grande novità: la possibilità di prenotare l’appuntamento tramite il sito internet istituzionale del Comune, QUI. Con poche semplici mosse, sarà possibile individuare il giorno e l’orario prescelto a seconda delle disponibilità in calendario.

Si tratta della modalità preferenziale per la prenotazione, uno strumento messo a punto dagli uffici che modernizza le procedure e che avrà ulteriori sviluppi a breve periodo, anche se rimangono attive le modalità tradizionali: una telefonata all’Ufficio anagrafe al 0174 721623 o 0174 704177 oppure recandosi direttamente allo sportello in piazza Vittorio Emanuele II 17 in orario di apertura.

Per il rilascio della nuova carta di identità occorrerà portare con sé: la carta identità cartacea, la tessera sanitaria, una fototessera, una carta per il pagamento elettronico.

Per maggiori informazioni: telefono 0174 721623, mail: ufficio.protocollo@comune.ceva.cn.it, Pec comune.ceva.cn@cert.legalmail.it

Sergio Rizzo