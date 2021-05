CEVA/ Sabato 5 giugno con "Spazzamondo" i cittadini scendono in campo per l’ambiente

SERGIO RIZZO - Anche Ceva (Cn) partecipa a “Spazzamondo, “Cittadini attivi per l’ambiente” che si svolgerà nella giornata di sabato cinque giugno 2021, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente.

La Fondazione Crc, ha organizzato una grande campagna per raccogliere i rifiuti abbandonati in tutta la provincia in collaborazione con la Protezione Civile di Cuneo, Anci Piemonte, Uncem Piemonte e Cooperativa Erica. Le persone e le famiglie interessate a partecipare possono iscriversi sul sito www.spazzamondo.it

A tutti i partecipanti verrà consegnato un kit comprensivo di: cappellino, maglietta guanti e pinze per raccogliere i rifiuti. Partecipando a “Spazzamondo” ciascun cittadino potrà contribuire a rendere più pulito l’ambiente e aiutare il proprio Comune a vincere uno dei premi in palio: 21 mila euro complessivi per i 9 Comuni suddivisi per fasce di residenti che riusciranno a coinvolgere il maggior numero di partecipanti. Ogni giorno vengono gettati a terra centinaia di rifiuti bottigliette di plastica, fazzoletti, mozziconi di sigarette, oggetti che inquinano la natura e deturpano l’ambiente.

Da soli questi oggetti impiegano anni per essere smaltiti alterando l’ecosistema in cui viviamo, ma basta un piccolo gesto per fare la differenza e preservare la bellezza della nostra natura. Con l’iniziativa “Spazzamondo”, Cittadini attivi per l’ambiente” vogliano azzerare la presenza di piccoli rifiuti nelle città che hanno aderito e sensibilizzare i cittadini nella presa in carico di beni e spazi comuni, per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente.

Una mattinata di pulizia della città, con la partecipazione attiva da parte dei cittadini e l’obiettivo di sensibilizzare la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente. L’iniziativa rientra nell’ottava edizione della campagna “Let’s Clean Up Europe”, evento di sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti che coinvolge tutti i paesi europei. Per informazioni telefonare al n° 0171.452772 – E- mail progetti@fondazione crc.it

Sergio Rizzo

(Nella foto: immagine di “Spazzamondo”)