CEVA/ Renato Casti premiato al festival Internazionale della Canzone Spirituale in Bielorussia

SERGIO RIZZO - Al festival Internazionale della Canzone Spirituale con grande orgoglio c'è stato anche un pezzo della città di Ceva (Cn), grazie alla musica che ha composto un cebano che da sempre si dedica alla musica e alla composizione: Renato Casti.

“Lo scorso martedì 21 maggio,– spiega Renato Casti, a Mogilev in Bielorussia, nel corso della XXIIIª edizione del Festival Internazionale della Canzone Spirituale, è stata presentata al numeroso pubblico e con grandissimo successo, la canzone ‘Vengo dalla Fine del Mondo’ di cui sono autore della musica, interpretata per l’occasione dall’autore delle parole Piero Montanaro e dal gruppo dei ‘Cantavino’.

La canzone è dedicata alla grande figura di papa Francesco. Esiste anche una versione che interpreto io ed è inserita all’interno del mio ultimo Cd dal titolo ‘Maschere.

Informo inoltre che la serata organizzata con il Comune di Ceva e gli amici di Ceva a “Ballando le Cupole”, trasmissione in diretta dal salone delle feste di “Le Cupole” di Cavallermaggiore, per motivi tecnici è stata rinviata al prossimo martedì 28 maggio 2019.

Il ritrovo dei partecipanti resta fissato per le ore 19,15 in piazza Vittorio Veneto con partenza alle ore 19,30 con mezzi propri. Per informazioni telefonare al cell. 339.7577836.”

Sergio Rizzo

(Nella foto: il cantautore cebano Renato Casti)