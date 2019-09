SERGIO RIZZO - La 58ª Mostra del Fungo di Ceva, in provincia di Cuneo, continua a sorprendere per la sempre grande affluenza di pubblico proveniente da gran parte delle province piemontesi, liguri e dalla vicina Francia. Grande la varietà di manifestazioni proposte a corollario della mostra che proseguono fino al weekend di sabato 21 e domenica 22 settembre.

La manifestazione è iniziata con il saluto alle autorità intervenute e al numeroso pubblico presente da parte del sindaco di Ceva, Vincenzo Bezzone, che ha spiegato: "La Mostra del Fungo di Ceva si sorregge su due pilastri fondamentali e complementari tra di loro. Una è la parte scientifica, curata in modo egregio e da molti anni dal Gruppo Micologico; poi c'è la parte commerciale, curata dall’Amministrazione comunale, che intende offrire una visibilità sempre migliore per questa manifestazione. L’obiettivo dell’Amministrazione, per quello che riguarda il fungo, è di creare un brand commerciale che possa far sì che la ricaduta economica su Ceva e tutto il Cebano non sia vincolata a quella che è la stagionalità del prodotto, ma possa essere utilizzato tutto l’anno. Questo per creare economia e occupazione. A tal proposito è in fase avanzata di realizzazione di un progetto per un polo agroalimentare che vedrà in un primo momento la trasformazione e valorizzazione dei cereali e, in un secondo momento, la trasformazione e la valorizzazione del fungo, che sarà il prodotto di eccellenza. Un ringraziamento alla Fondazione Crc che ha creduto molto in questo progetto sostenendolo con un notevole contributo economico. Questa manifestazione non vuole essere fine a se stessa, ma avere come obiettivo quello di portare importanti ricadute economiche su tutto il territorio. Per quest’occasione, siamo riusciti inoltre a creare un centro per la certificazione del fungo dove è possibile poter certificare, ufficialmente e in modo sicuro, la commestibilità del prodotto".

A seguire il presidente del Gruppo Micologico di Ceva, Giorgio Raviolo, ha consegnato il riconoscimento di socio onorario a due persone che sono state e continuano a essere particolarmente vicine al gruppo. La scelta quest’anno è caduta su Matteo De Mittis di Lesegno e la seconda attribuzione è andata al prof. Giovanni Quaglia, presidente della Fondazione Crt.

A seguire gli interventi del presidente della Fondazione della Crc Giandomenico Genta, di S.E. il Prefetto di Cuneo Giovanni Russo, dei senatori Mino Taricco, Monica Ciaburro, Marco Perosino e l’on. Enrico Costa, che sostanzialmente hanno sottolineato l’importanza economica di questa manifestazione cebana.

La consegna del "Fungo d’oro 2019" al neo presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio "per l’impegno profuso a sostegno del territorio". Il presidente Cirio, nel ringraziare per l’attribuzione del riconoscimento, ha ribadito la volontà e impegno per il miglioramento della zona, in particolare per quanto concerne la viabilità e la promozione dei suoi prodotti.

L’occasione è stata inoltre propizia per suggellare il gemellaggio del vino Dogliani con il Fungo di Ceva, rappresentato sul palco dal sindaco di Dogliani Ugo Arnulfo e dalla rappresentante dei produttori del vino Dogliani Docg Anna Maria Abbona.

A concludere la kermesse, sono stati consegnati i riconoscimenti per la Fedeltà Associativa di Confartigianato Cuneo – Zona di Ceva, alle imprese che da 35 anni aderiscono all’Associazione consegnati a Edilmongia snc di Orlando & C. (Edilizia – Mombasiglio) Gastaldi Impianti di Gastaldi Antonio (Elettricisti – Ormea) e Roascio Stefano e Armando Snc (Produzione e riparazione motocicli – Ceva).

L’ufficialità inaugurativa della 58ª edizione della Mostra del Fungo a Ceva si è conclusa con il tradizionale taglio del nastro da parte del presidente della Regione Alberto Cirio.

Il programma della 58ª Mostra del Fungo di Ceva

Venerdì 20 settembre

- Ore 21, Piazza Vittorio Emanuele II: Spettacolo “LA MUSICA INCONTRA LA DANZA” a cura della Scuola di Musica di Ceva e delle Scuole-ASD di Danza

- Dalle 19 alle 24, Piazza Gandolfi: STREET FOOD

Sabato 21 settembre

• In Via Marenco: RASSEGNA MICOLOGICA

• Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Gandolfi: “L’ANFITEATRO DEL RE FUNGO” Area di vendita funghi e tartufi e “PIAZZA dei SAPORI” con Stand gastronomici

• Ore 16, Castello Rosso: UN PIANETA AMMACCATO a cura del progetto “d’Acqua e di Ferro”- Unione Montana Alta Val Tanaro e Comune di Ceva con mostra di CRISTIAN COSTA e riflessioni scientifiche

• Ore 18, in biblioteca: Conferenza: “PROFUMI E FUNGHI” a cura di Luca Ferrua, esperto enogastronomico e redattore capo della cronaca di Torino de La Stampa

• Dalle 9 alle 19, sotto ala Municipio: Stand del TEATRO C. MARENCO di Ceva con prevendita degli abbonamenti stagione 2018/19

• Ore 21, Piazza Vittorio Emanuele II: Concerto gruppo musicale DRAGON ATTACK – TRIBUTO AI QUEEN & FREDDY MERCURY

• Dalle 23 alle 1, Piazza Vittorio Emanuele II: DJ SET

• Dalle 19 alle 24, Piazza Gandolfi: STREET FOOD

Domenica 22 settembre

• Ore 12, Forte di Ceva: Pranzo “ALTRO FUNGO”

• Ore 15, Piazza Vittorio Emanuele II: SPETTACOLO DI DANZA a cura della Scuola di danza Doppie Punte ASD di Ceva

• Ore 16, Piazza Vittorio Emanuele II: concerto della BANDA MUSICALE CITTADINA “A.BERSONE-MASENTI”

• Ore 17.30, Piazza Vittorio Emanuele II: Premiazione 13° Torneo Funghi a Canestro - Memorial Silvio Gamba

• Ore 16, Castello Rosso: UN PIANETA AMMACCATO a cura del progetto “d’Acqua e di Ferro”- Unione Montana Alta Val Tanaro e Comune di Ceva con mostra di CRISTIAN COSTA e riflessioni scientifiche

• Ore 21, Piazza Vittorio Emanuele II: Concerto gruppo musicale LIBERA USCITA

• Dalle 19 alle 24, Piazza Gandolfi: STREET FOOD

Sabato 28 settembre

Ore 16, Forte di Ceva: CORO DI VOCI BIANCHE e BALLO a cura delle Scuole di Musica e di danza Doppie Punte ASD di Ceva e MERENDA SINOIRA

Domenica 29 settembre

Ore 9, All’Oratorio Parrocchiale: 42° CAMMINATA SETTEMBRINA-CORSA PODISTICA con pranzo alle ore 12.30