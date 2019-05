CEVA/ Piccoli contadini crescono: a Castelnuovo si scende in campo per coltivare fagioli

SERGIO RIZZO - Si sta concretizzando il progetto promosso dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo di Ceva, in provincia di Cuneo, in collaborazione con il Comitato Valorizzazione di Castelnuovo di Ceva e il Banco di Credito Azzoaglio, che prevede la coltivazione di un campo di fagioli, suddiviso in lotti, da parte dei bambini che per questa prima esperienza si trasformeranno in piccoli contadini.

Arrivati con lo scuolabus messo a disposizione dal Comune di Cosseria (Savona), gli alunni si sono riuniti attorno al tavolo nella sala consigliare dove hanno ricevuto il saluto e la presentazione del progetto da parte del sindaco di Calstelnuovo di Ceva Mauro Rebuffo. Il gruppo si è poi avviato lungo un lungo percorso tra i campi e boschi intorno al paese dove, appena il tempo lo permetterà, scenderanno in campo per la coltivazione dei loro fagioli.

Spiega il sindaco di Castelnuovo di Ceva Mauro Rebuffo: "Il progetto che si sta avviando da questa prima visita è molto semplice. I ragazzi sono sempre più lontani dalla realtà e allo stesso tempo si riconosce che hanno bisogno di esperienza per costruire momenti concreti che contribuiscano a formare le loro persone attraverso vissuti reali. Il Comune di Castelnuovo di Ceva da alcuni anni è ospitato a Carcare (Savona), in occasione della tradizionale fiera del bestiame, con un proprio carro dimostrativo per l’esposizione dei nostri prodotti tipici del posto in particolare i fagioli.

È stato naturale tradurre l’esigenza di sostenere e promuovere questa coltura tipica attraverso una collaborazione con la scuola che non si riducesse alla piccola e modesta attività dimostrativa, ma poterla trasformare in una autentica attività produttiva capace di coinvolgere anche le famiglie degli allievi. Saranno coltivati fagioli destinati prevalentemente al consumo familiare e vedrà direttamente coinvolti anche i genitori nel momento in cui, terminata la scuola, sarà necessario curare la crescita delle piante fino al momento del raccolto che si prevede possa avere inizio intorno alla metà del mese di agosto.

Alla fiera del bestiame di Carcare, che si svolge alla fine del mese di agosto, col sostegno dell’amministrazione comunale carcarese, a fianco del carro di Castelnuovo, sarà posizionato anche un carretto espositivo-dimostrativo dei giovani contadini che, con vera esperienza potranno raccontare e proporre parte del loro raccolto. È stato così che, accompagnati dalle insegnanti Anna Maria Ferraro e Gandolfi Laurenzi, i 28 allievi della classe quinta della scuola elementare “Gianni Rodari” di Carcare, hanno dato avviato al progetto didattico: “Il bello e il buono per crescere”. Un titolo ambizioso per indicare un processo di crescita che possa coniugare gli aspetti etici con quelli estetici, non rivolto solo ai giovani ospiti, ma allo stesso paese, che deve trovare nuovi percorsi per rianimarsi coniugando la bellezza paesaggistica con la salubrità e sanità dei prodotti.

Nella prima giornata di visita, i ragazzi hanno avuto la possibilità di muoversi intorno al paese per conoscere i manufatti storico-artistici quali la torre e la cappella, quelli naturali con le colture boschive e orticole del luogo. Hanno ascoltato e osservato con molta attenzione scattando molte fotografie che verranno usate a corredo della pubblicazione che stanno preparando sul paese di Castelnuovo di Ceva.

Il prossimo appuntamento si svolgerà tra quindici giorni circa, con la speranza che le condizioni metereologiche, così avverse di questi giorni, concedano la possibilità di avviare i primi lavori in campo".

Sergio Rizzo