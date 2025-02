CEVA/ Per teatro in famiglia va in scena lo spettacolo "A metà strada"

SERGIO RIZZO - La compagnia del Teatro Marenco di Ceva, insieme al Comune e Piemonte dal Vivo, porta in scena sabato otto febbraio alle ore 18, il primo spettacolo della rassegna Teatro in Famiglia al Marenco.

Va in scena “A metà strada”, storia di giraffa e pinguino prodotto dalla compagnia del Buratto insieme a Jessica Lionello e Roberto Capaldo, scene e costumi di Caterina Berta, luci di Marco Zennaro, direttore di produzione Franco Spadavecchia, produzione Teatro del Buratto.

In un posto caldo lontano, vive una giraffa che non sa sedersi, non conosce nessuno e si sente sola. Le piace molto camminare, mangiare foglie e cantare, però non conosce nessuno e si sente sola. Decide di lanciare un messaggio al vento, inviando una lettera alla prima creatura che la riceverà.

La lettera arriva a un pinguino “inventore” che sogna di volare. I due decidono così di incontrarsi a “metà strada”. Ma come è fatta una giraffa? Pinguino non ne ha mai vista una. E come è fatto un pinguino? Giraffa non lo sa. Non resta che immaginare il proprio amico.

Così, attraverso un carteggio esilarante, sarà possibile finalmente riconoscersi e trovarsi. La loro differenza inizialmente, li scoraggia e li divide, ma con un po’ di tenacia scopriranno che le differenze non sono solo un ostacolo, ma un’opportunità per cambiare punto di vista e modificare il proprio sguardo sulle cose.

Il biglietto unico è 7 euro. I biglietti sono in vendita su vivaticket.it oppure presso il botteghino del Teatro Marenco dalle 16,30 dell’8 febbraio.

Sergio Rizzo