CEVA/ Padre Marco, parroco di Lesegno, ha ricevuto la nomina in altre 4 chiese

SERGIO RIZZO - Al santuario della Madonna della Neve a Castellino Tanaro (Cn), si è tenuta la solenne cerimonia per l’ingresso di Padre Marco Pagliccia, parroco della parrocchia di Lesegno, a parroco delle parrocchie di Maria Vergine Assunta in Castellino Tanaro, di San Giorgio in Torresina, di Maria Immacolata in Roascio e di Sant’Andrea a Igliano.

Sua eccellenza monsignor Egidio Miragoli, vescovo della diocesi di Mondovì, alla presenza del popolo e dei testimoni, ha nominato Padre Marco parroco delle parrocchie con l’impegno di collaborare al ministero del vescovo e del presbitero della Diocesi di Mondovì, impegnandosi affinchè queste parrocchie ricevano l’annuncio della parola di Dio, celebrino la liturgia del Signore, crescano nella carità e nella comunione con tutta la Chiesa.

Lo accompagneranno in questo compito l’intercessione della Beata Vergine Maria e la preghiera di tutta la Diocesi.

Sergio Rizzo

(Nella foto: l’ingesso del nuovo parroco a Castellino Tanaro)