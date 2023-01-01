Ceva, messa in sicurezza del Tanaro: completate le barriere lungo la sponda destra

SERGIO RIZZO - È quasi al termine la messa in sicurezza dei corsi d’acqua cittadini, dopo gli interventi sui torrenti Bovina e Cevetta. Nei giorni scorsi, a Ceva, hanno preso il via i lavori di completamento della protezione della sponda destra del fiume Tanaro tra la scuola dell’infanzia e la passerella.

A conclusione dei lavori, verrà posato un manufatto di circa 120 metri di lunghezza, 1,20 metri di altezza e 30 centimetri di larghezza, naturale prosecuzione delle barriere già esistenti, a completamento dell’adeguamento in quota del parapetto.

“È un nuovo tassello – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Fabio Ferrero – che si aggiunge al percorso di messa in sicurezza del fiume Tanaro, e contribuisce a rafforzare ulteriormente il sistema di protezione del nostro territorio”.

Sergio Rizzo