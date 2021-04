CEVA/ Mercoledì 28 il webinar sulle sfide della mobilità umana, il ruolo degli enti locali e della società civile

SERGIO RIZZO - Mercoledì 28 Aprile 2021, dalle ore 17,00 alle 18,30, si svolgerà il Webinar “Le sfide della mobilità umana. Il ruolo degli enti locali e della società civile”.

Tale iniziativa è frutto della sinergia tra Uncem e l'Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida, nell'ambito del progetto europeo Arrival Regions, Forumsad, nell'ambito del percorso partecipato Comitato Osc Regione Piemonte verso gli Stati Generali della Solidarietà e della Cooperazione Internazionale, oltre che della collaborazione di ActionAid e Reach Italia.

Il Webinar “Le sfide della mobilità umana”, dopo i saluti inaugurali di Andrea Mozzone, Vice Presidente Unione Montana di Ceva, si articolerà in tre panel tematici, con la moderazione di Simona Chiapparo, Consigliere Nazionale Forumsad. Il primo panel vedrà un contributo di Emanuela Dutto (Studio Poligeo) sul tema “Territori, coesione sociale e migrazioni secondo il Pilastro Sociale Europeo”.

Seguirà il secondo panel focalizzato sul tema de “La società civile: sfide e proposte di cittadinanza solidale”, con i contributi di Fabrizio Coresi del Programme Expert on Migration ActionAid, Cristiano Maugeri, del Programme Developer, Global Inequality and Migration Unit ActionAid e Caterina Boca dell’ Ufficio Politiche Migratorie e Protezione Internazionale, Caritas Italiana.

Infine, il panel conclusivo sarà dedicato al tema “Gli enti locali: traiettorie future per lo sviluppo”, grazie ai contributi di Maria Bottiglieri dell’Unità operativa in Politiche giovanili e Cooperazione internazionale della Città di Torino e Alessandro Ingaria, sindaco del Comune di Priero e Responsabile del Cas di Priero.

Il Webinar s’inserisce in un percorso multidisciplinare, finalizzato alla promozione di un dialogo tra i diversi stakeholders e i cittadini che possa declinare la questione delle migrazioni in una prospettiva complessa, che coniughi il lessico dell'accoglienza con quello della partecipazione civile, tra welfare e cooperazione internazionale, nella direzione di un futuro di pace e coabitazione per le comunità umane.

Il ruolo degli enti locali e della società civile – Credits. Il Webinar è online su piattaforma Zoom. La partecipazione è gratuita, ma occorre preliminare registrazione, tramite il link www.bit.ly/sfidedellamobilità Per informazioni sull’iscrizione al webinar CfpCemon Tel. 0174701284 - mail: info@cfpcemon.it

Sergio Rizzo

(Nella foto: il logo della manifestazione)