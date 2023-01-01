Ceva, marciapiede pericolante vicino alle Medie dopo un distacco: tratto chiuso al transito

SERGIO RIZZO - Si è verificato il distacco di una porzione di marciapiede nei pressi di piazza Vittorio Veneto accanto al plesso delle scuole medie, nel Comune di Ceva. L’evento è stato prontamente segnalato agli uffici competenti e ha richiesto l’immediata attivazione delle procedure previste in materia di sicurezza.

A seguito della segnalazione, il sindaco Fabio Mottinelli, accompagnato dal personale dell’ufficio tecnico comunale, si è recato sul posto per effettuare un sopralluogo diretto e prendere visione della situazione. La presenza dell’amministrazione ha consentito una prima valutazione dell’area interessata e l’adozione delle misure necessarie.

Contestualmente al sopralluogo, è stata delimitata la zona interessata dal distacco, al fine di evitare l’accesso dei pedoni e prevenire possibili situazioni di pericolo. Le operazioni si sono svolte nel rispetto delle procedure previste e con la massima attenzione alla tutela dell’incolumità pubblica.

Sono ora in corso le verifiche tecniche necessarie per accertare le cause dell’accaduto. Tali approfondimenti consentiranno di definire le successive fasi operative e di programmare gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Per motivi precauzionali, l’amministrazione Comunale ha disposto la chiusura temporanea al transito dell’intero tratto di marciapiede interessato dal distacco. La chiusura resterà in vigore fino al completamento delle verifiche e all’esecuzione degli interventi ritenuti necessari.

Il Comune di Ceva ha invitato, per mezzo dei propri canali social, la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea presente in loco e a rispettare le indicazioni fornite. L’amministrazione Comunale continuerà a monitorare costantemente la situazione e garantirà aggiornamenti attraverso le sue pagine ufficiali.

