CEVA/ "Mai a basta", il nuovo spettacolo dei Trelilu arriva al teatro Marenco

CUNEO CRONACA - Venerdì 29 marzo, alle 21, al teatro Marenco di Ceva, in via Cardinale Francesco Adriano 1, arriva “Mai a basta”, il nuovo spettacolo dei Trelilu (che sono quattro) con nuove canzoni e "evergreen" per una serata di puro divertimento tra musica e gag con il gruppo dialettale più famoso del Piemonte.

I Trelilu nascono per scherzo nel 1992, nella Terra di Langa, quella che si vede da Carrù, Piozzo e Mondovì, con la scommessa di portare su palcoscenico quello che una compagnia di amici può fare e dire intorno ad un tavolo. La scena è molto semplice: un tavolo e una bottiglia con quattro bicchieri per altrettanti Lilu che si raccontano suonando.

Voci, chitarra, clarinetto e contrabbasso, più una serie di improbabili percussioni, per creare un repertorio originale di brani cantati in piemontese ed italiano maccheronico.

Sergio Rizzo