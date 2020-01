CEVA/ Lunedì sera musica e risate in scena con l’Ora Canonica al teatro Marenco

SERGIO RIZZO - Lunedì 6 gennaio alle ore 21, il Teatro Marenco di Ceva (Cn) ospiterà l’Ora Canonica che porterà in scena un nuovo ed esilarante spettacolo ricco di molte novità con storie musicate e di cabaret di Pippo Bessone e Claudio Dadone con l’orchestra Bluette.

“Interno 12” è il titolo dello spettacolo e anche il nome del nuovo Cd contenente dodici brani inediti del repertorio. Dell’Ora Canonica” fanno parte: Padre Filip (Filippo Bessone), padre Iork (Azio Citi), il chierichetto (Luca Occelli), Claudio Dadone (chitarra), Joe Vacchetta (pianoforte e tromba), Lillo Dadone (batteria), Daniele Trucco (tastiera) e Ben Newton (basso). Musiche e arrangiamenti di Claudio Dadone.

Lo spettacolo Interno 12, è una metafora che racchiude al suo interno un invito a visitare e a passare un po’ di tempo in compagnia del gruppo che propone un mondo cabarettistico – musicale fatto di storie e gag originali, canzoni, parodie, nuove parabole laiche e altro ancora.

“Il Buon umore e buona musica –spiegano dal gruppo – e quello che facciamo ci diverte. Abbiamo una certa età e siamo consapevoli che la danza per noi è un sogno riposto in un cassetto, quindi non danzeremo per voi, ma qualche piroetta musicale ve la regaleremo”.

La prevendita dei biglietti per lo spettacolo si può fare telefonando a “La Matita” di via Marenco 49 a Ceva tel. 0174. 704132 con orario di apertura negozio. Teatro Marenco via Cardinale Adriano 1 tel. 0174.721261 www.teatromarenco.it

Sergio Rizzo

(Nella foto: la locandina dello spettacolo al Marenco di Ceva)