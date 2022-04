CEVA/ Lezioni di cultura all'Università degli adulti: si riparte martedì 3 maggio

SERGIO RIZZO - Presso il salone delle conferenze della biblioteca "A. Bertrand" di Ceva, in provincia di Cuneo, proseguono nel mese di maggio le lezioni di cultura. Martedì 3 maggio il prof. Silvio Borsarelli intratterrà su: “I piccoli frutti dal grande piacere”. Martedì 10 maggio, il prof. Nando Biestro parlerà su "Curiosità locali del periodo francese del Piemonte. Martedì 17 maggio, visita al castello di val Casotto. La partenza in pullman è fissata alle ore 15 da piazza Vittorio Veneto (vicino alle scuole medie A. Momigliano). Il costo totale è di 17,00 euro. (10,00 euro per il pullman e 7,00 euro per l’ingresso al castello).

Martedì 24 maggio Aldo Peirano e Maria Castagnino intratterranno l’assemblea con "I linguaggi, i Dialetti. Il Kiè". Martedì 31 maggio sarà la volta del prof. Andrea Maia che parlerà di "Fiumi nella Letteratura". Il corso di ginnastica si terrà nelle giornate di mercoledì 4, 11, 18 e 25 maggio dalle ore 16 alle ore 17 presso il Salone della Società Ama Brenta a Ceva, sotto la supervisione del sig. Emanuele Pennacino. Domenica 5 giugno, pranzo sociale presso il ristorante “La Ca del Bosc”. Il costo è di euro 35,00. È gradita la prenotazione telefonando ai numeri 335.8146767-340.3364377-339.89666599.

Sia per le lezioni di cultura che per quelle di ginnastica occorre presentarsi muniti di Grenn pass. Per ulteriori informazioni telefonare alla presidente del sodalizio Teresina Vietto al numero di cellulare: 335.8146767 o alla vicepresidente Maria Teresa Viale al numero di cellulare: 340.3364377.

Sergio Rizzo