Ceva, le scalate avventurose di Andrea Parodi per la rassegna "Ti presento un libro"

SERGIO RIZZO - Prosegue a Ceva la rassegna "Ti presento un libro", promossa dalla Biblioteca civica Aloysius Bertrand. Dopo l’evento di lancio, che ha visto come ospite la scrittrice Alice Basso con "Le ventisette sveglie di Atena Ferraris", il mese di novembre entra nel vivo con gli altri due appuntamenti in cartellone.

Venerdì 14 novembre alle ore 20.45 l’alpinista e scrittore Andrea Parodi accompagnerà il pubblico in un viaggio nell’arco alpino più vicino a noi. In dialogo con Aldo Viora, Andrea Parodi presenterà la proeizione fotografica “Escursioni, scalate e avventure nelle Alpi Liguri”. Una serata immersiva dove, tra immagini, filmati, racconti e libri, i gruppi montani del Mongioie e del Marguareis sveleranno le loro meraviglie fatte di paesaggi mozzafiato, laghetti, sentieri e percorsi per escursioni e scalate facili, difficili o, appunto, avventurose.

“Ti presento un libro” si concluderà venerdì 28 novembre, sempre alle 20.45, con la presentazione del libro di Carlo Carlotto “Intervista a una goccia d’acqua – 77 poesie”. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito. Le presentazioni si tengono presso la Biblioteca civica “Aloysius Bertrand” di Ceva, via Pallavicino 11.

Sergio Rizzo