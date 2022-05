CEVA/ "LaPrima" dà il via da giovedì 19 agli eventi dedicati a fiori, piante, spezie e funghi

SERGIO RIZZO - "LaPrima" in piemontese significa primavera. È la stagione e ai suoi doni che viene dedicata a Ceva, in provincia di Cuneo. “LaPrima” è la manifestazione cebana dell’anno, dedicata ai fiori, alle piante, alle erbe, alle spezie e, ovviamente ai funghi. Il ricco programma della manifestazione cebana, prenderà avvio giovedì 19 maggio, alle 18, al Parco della Rotonda con “Un’ora di…giocoleria” laboratorio con Gianluca Tomatis per grandi e piccini a cura del progetto the Groove Bando FamigliARE. Sempre alle ore 18 al Teatro Marenco ,“Il tempo e la speranza” a cura dell’Istituto “Baruffi” di Ceva. Saranno presenti il dott. Gorlero e il dott. Ravera con esposizione di dipinti realizzati dagli studenti. Alle ore 20,30 presso la Sala Borsi di Ceva: “Il tempo rimasto” documentario di Daniele Gallione e il cortometraggio “Ratavoloira” di Giulio Cavallini.

Venerdì 20 maggio alle ore 15,50 in via Matteotti – SS. n 28, passaggio del “Giro d’Italia” per le vie del centro. Sabato 21 maggio 2022 alle ore 19 in piazza Gandolfi, apertura del padiglione gastronomico con specialità piemontesi del territorio e frittata De.Co. di Ceva. Sabato 21 maggio 2022 alle ore 21 in piazza del Comune, musica Live con i “Radio Juice”. Domenica 22 maggio 2022 dalle ore 8 alle ore 19 presso le vie del centro, apertura della “Mostra Mercato Regionale Laprima”con erbe officinali, spezie, fiori, miele e vivaismo. Dalle ore 10 alle ore 19 presso l’ex– convento dei Cappuccini, apertura delle visite al giardino botanico e del Museo del Fungo. Alle ore 10 in piazza del Comune, presso lo stand “Ceva nella Storia”, visita guidata alla città, a cura dell’Associazione culturale “Ceva nella Storia”. Ore 12 in piazza Gandolfi apertura del padiglione gastronomico con specialità piemontesi del territorio e Frittata De.Co. di Ceva. Ore 15, in piazza del Comune, concorso “La frittata più buona”. Talenti in cucina. Laboratorio con lo chef Paolo Pavarino in collaborazione con il Comune di Ceva, il progetto “Città dei Talenti”, il Cfp Cebano Monregalese, scuola elementare e istituto Comprensivo Momigliano di Ceva. Ore 15 in piazza del Comune lo stand “Ceva nella Storia” visite guidate alla città a cura dell’Associazione Culturale “Ceva nella Storia”. Alle ore 16 in piazza del Comune, premiazione dei concorsi “LaPrima in Vetrina” e del contest fotografico “Cevagrafando”.

Dal 30 aprile al 31 maggio presso il foyer del Teatro Marenco “Donne in Ri-Nascita”, mostra fotografica a cura di Blue Rose Donna. Dal 18 maggio al 5 giugno in piazza Vittorio Veneto luna park di Pentecoste. Per informazioni: Comune di Ceva telefono 0174704620 – 0174721623 www.comune.ceva.cn.it L’apertura serale dei negozi cebani. “LaPrima a Tavola” con menù e specialità a base di erbe di primavera presso i ristoranti cebani.

Sergio Rizzo