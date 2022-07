CEVA/ La stagione estiva del Marenco si chiude con spettacoli dall'Olanda e dalla Germania

SERGIO RIZZO - Accordeon Ensemble Dijk en Waard è un’orchestra di fisarmoniche composta di 17 musicisti olandesi dai 13 ai 65 anni che, da quarant’anni offre un repertorio piuttosto vario: Piazzolla, Bach, musica folk, barocca e leggera e musica dei film. Dal 1995 il Maestro Bianca IJdema è il direttore; il loro motto è “entusiasmo, passione e amicizia”. L’orchestra è stata già quattro volte in Italia nelle Marche. Quest’anno sarà la prima volta in Piemonte.

Sabato 30 luglio alle 21.15 “Variation X” The Trio Project di Berlino. Lo spettacolo di Annalisa Derossi “Variation X” esplora le interazioni tra musica e danza in una costellazione davvero insolita. Infatti ognuno/a degli artisti qui coinvolti è sia musicista professionista che ballerino/a. Il punto di partenza del concerto coreografico è l'esecuzione del Trio op.11 di Ludwig van Beethoven, il cui III° tempo è composto da nove variazioni su un tema molto popolare all’epoca. Da qui TheTrioProject sviluppa nuove idee sorprendenti sulle variazioni esistenti e crea, in risposta, una nuova Variazione, appunto la Xª, in un originale intrecciarsi di suoni e movimenti.

Gli artisti sono: Annalisa Derossi (Torino/Berlino) direzione generale, ideazione coreografica e musicale, pianoforte e danza. Isaac Espinoza Hidrobo (Quito/Colonia) violino e danza. Fanny Balestro (Parigi/Losanna) violoncello e danza. Il progetto variazione X è stato finanziato dalla Beethoven Anniversary Society (BTHVN2020, Bonn) nel 2020 in coproduzione con la città di Aquisgrana (Germania) e, con il centro culturale Fachwerk Allschwil (Svizzera). Il contributo di Annalisa Derossi/Associazione Arte e Cultura Artbewegt per le celebrazioni del 250. anniversario di Beethoven. Il compositore Iñigo Giner Miranda ha monitorato il processo di composizione musicale, mentre la danzatrice Silvia Ventura ne ha curato la parte coreografica. I costumi sono di Lea Reusse.

Per la prima volta gli spettacoli escono dalla sede storica di piazza Cardinale Francesco Adriano e si trasferiscono a pochi passi (200 metri) all’aperto, nei giardini del Castello dei Pallavicino in Salita al Castello nel centro storico di Ceva. Con il patrocinio comune di Ceva, organizza la rassegna l’associazione culturale “In Quinta” che dal dicembre 2021 ha direzione del teatro. Il Comune di Ceva ringrazia la famiglia dei marchesi Pallavicino che mette a disposizione il castello e i suoi giardini. Ingresso 15 euro.

Per informazioni e prenotazioni: ass.inquinta@gmail.com; tel. 338.5228451 e 0174.722338.

Sergio Rizzo