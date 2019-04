CEVA/ La lista per Alciati Sindaco svela nome e simbolo

“Una svolta per Ceva” è il nome scelto dalla lista civica che sostiene il candidato sindaco Davide Alciati, unico competitor per ora sceso in campo ufficialmente, dichiarando tutti gli aspiranti consiglieri. Il simbolo è un cerchio delimitato dai colori che identificano Ceva, giallo e nero, contenente la raffigurazione del Campanone, su sfondo azzurro.

Questo colore, raccontano gli ideatori, è simbolo di comunicazione ed emblema di lealtà, quella che vogliamo avere verso gli elettori, ed abbiamo dimostrato mettendoci subito la faccia, un mese prima della presentazione ufficiale delle liste. Spiegano i componenti:”una svolta per Ceva perché dopo anni di immobilismo è necessario cambiare direzione e concretizzare il rilancio e lo sviluppo del paese coinvolgendo tutti i settori e gli operatori economici della città.

Così come per il nome anche il simbolo è nato da un lavoro di gruppo tra i componenti. Il cerchio vuole significare l’unione che auspichiamo in città. Abbiamo molto di noi in questo simbolo, prima di tutto un luogo bello di Ceva, che riguarda la nostra antica storia e in più la campana simbolo di chiamata a raccolta di una comunità. Chiamata che in effetti stiamo realizzando attraverso gli incontri che si stanno svolgendo con le associazioni presso l’ufficio elettorale in via Marenco. Il simbolo, che rappresenta la parte storica di Ceva, è espressione del nostro legame con tutto il territorio cebano”.

Aggiungono i candidati: “questa torre già in epoca medioevale veniva utilizzata come campanile civico, a differenza delle altre torri poste a protezione delle mura della città. Fin dal XIV secolo il consiglio comunale si riuniva al suono delle sue campane, oggi è nostra intenzione ascoltare le istanze della cittadinanza e favorire una partecipazione più diretta alla gestione della cosa pubblica”.

Concludono: “prima che il vecchio meccanismo fosse sostituito dal sistema automatico, del 1965, i quotidiani rintocchi del mezzodì e quelli delle altre occasioni straordinarie furono per decenni le mansioni di un indimenticato personaggio: Lodovico Odello, detto Vico (1882-1972), bidello delle scuole elementari e direttore della banda musicale cittadina, che per abbreviare il percorso, nella scoscesa scarpata che separa le scuole Galliano dall’altipiano ove sorge il Campanone, aveva creato un camminamento, detto il sentiero di Vico.

Questo aneddoto ci fa capire come già allora le iniziative dei singoli cittadini avevano un’importanza per la città, oggi quel mondo si è organizzato attraverso l’associazionismo che stiamo incontrando in questi giorni.”

