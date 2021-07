CEVA/ La Compagnia del Marenco presenta “Agriteatro”: spettacoli all'aperto in tutta sicurezza

SERGIO RIZZO - L’Agriteatro, nasce da un’idea del presidente della Compagnia del Teatro Marenco, Manuel Alciati, spinto dall’esigenza di “ripartire” dopo il lungo stop causato dalla pandemia.

“Abbiamo pensato a una stagione fatta all’aperto – spiega Manuel Alciati,– in un posto rappresentativo per Ceva, focalizzando subito il sito del Campanone come una delle ipotesi migliori. Ci piace molto il concetto che vorremmo evidenziare con questi spettacoli. La casa del teatro è l’emozione del pubblico, ovunque si faccia teatro sarà sempre per regalare momenti di bellezza. Il luogo fisico dovrebbe essere solo una bella cornice, le emozioni degli spettatori il loro contenuto. Questa sarà l’edizione “zero”, una sorta di prova per poter nei prossimi anni rilanciare e rafforzare una nuova stagione teatrale estiva, magari anche itinerante.

È per questo motivo che all’inaugurazione saranno invitati rappresentanti del circuito regionale “Piemonte Live”, con cui abbiamo sempre collaborato e ottenuto grandi successi. Un grandissimo ringraziamento va al Direttivo del “Derossi” che ha subito concesso il terreno con entusiasmo, all’Oratorio che ci ha concesso gli spazi per le prove, al Comune che ci ha aiutato nella logistica, al negozio “La Matita” sempre prezioso e puntuale nelle prevendite. Ricordiamo che gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.30”.

(Nella foto: Cartellone di Agriteatro di Ceva)