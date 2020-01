Ceva, la 16enne Beatrice Bove realizza il sogno di studiare negli Stati Uniti grazie ad "Azzoaglio"

Durante una normale ora di lezione nella terza liceo scientifico "Baruffi" di Ceva (Cuneo), alla presenza della preside Marta Ferrero e dell’insegnante Nella Ceravolo, Erica Azzoaglio ha comunicato alla classe il nome della vincitrice della 15esima borsa di studio Interlucultura Onlus sostenuta dal Banco Azzoaglio di Ceva.

Ad aggiudicarsi l’ambito premio è stata la 16enne Beatrice Bove (nata il 10 marzo 2003) che avrà la possibilità di frequentare l’intero prossimo anno scolastico in una high school americana.

Per la giovane cebana, per i suoi compagni e per la sua famiglia, si spalancano dunque le porte di una straordinaria opportunità di crescita attraverso un’esperienza che, tutti coloro i quali l’hanno vissuta precedentemente, definiscono di svolta per la loro vita.