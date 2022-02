CEVA/ L'ultima domenica di febbraio all'insegna del cimento: gli irriducibili a Celle Ligure

SERGIO RIZZO - Per gli irriducibili del bagno invernale, l’ultima domenica di febbraio rappresenta la data del cimento a Celle Ligure (Savona), arrivato alla 49esima edizione.

Per motivi di restrizioni anti Covid, non si è potuto organizzare come da tradizione, ma i Nuotatori del Tempo Avverso, sono arrivati numerosi anche dal Piemonte all’appuntamento di domenica 27 febbraio, capitanati dal presidente il cebano Roberto Giuria.

Splendida giornata di mare, sole e aria di tramontana che rappresenta l’alta stagione dei cimentisti.

Sergio Rizzo