CEVA/ IV novembre: "Oggi come allora ci troviamo ad affrontare una dura battaglia"

SERGIO RIZZO - Il sindaco di Ceva (Cn) Vincenzo Bezzone, nell’impossibilità di poter effettuare come consuetudine la deposizione della corona di alloro ai tre monumenti ai Caduti che si trovano a Ceva insieme alla popolazione, intende far sapere il suo pensiero riguardo la cerimonia che si svolgerà domenica 8 novembre.

A tal proposito il sindaco dice: “Risulta difficile trovare buone parole in questo cupo novembre italiano, frustrato da un nemico invisibile che pare invulnerabile. Ma, guardando al nostro passato, guardando ai sacrifici patiti dei nostri militari al fronte e delle famiglie a casa attingiamo stimoli per alzare il livello di guardia me per contrastare in modo efficace il nostro incognito presente.

Nel novembre del 1918, l’Italia viveva la fine di un drammatico conflitto mondiale che lasciò sul campo centinaia di migliaia di italiani, ma viveva anche l’inizio di una battaglia difficile da combattere, una battaglia che portò anch’essa dolore nelle famiglie italiane.

Come allora sui campi di battaglia, prima della vittoria finale, ci impegnammo a quadrato per fronteggiare il nemico, come allora ci impegnammo per debellare il contagio, così adesso troviamo nuovamente questo impeto di salvezza, questa fermezza nel mettere in campo ogni forza possibile e, non di meno, il buon senso e il rispetto reciproco per ritornare a condividere i nostri spazi.

Alle Forze Armate, impegnate sul territorio nazionale, nelle Missioni Internazionali e ora anche in campo con il personale sanitario vada il nostro saluto e il nostro semplice ma significativo: Grazie ragazzi”.

Al cospetto dei monumenti cittadini, il sindaco, fisicamente solo ma moralmente e idealmente accompagnato da tutta la città, saluterà il tricolore e onorerà i Caduti di tutte le guerre nella giornata di domenica otto novembre 2020.

Nella foto: una passata edizione del IV Novembre a Ceva.