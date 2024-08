CEVA/ "Insoliti Sipari" al castello Pallavicino: finale con On The Road di ArteMakia

SERGIO RIZZO - La terza stagione di “Insoliti Sipari” nei giardini del Castello Pallavicino di Ceva termina mercoledì sette agosto alle 21.15 con lo spettacolo "On The Road" della compagnia ArteMakia, liberamente ispirato al romanzo omonimo di Jack Kerouac. Lo spettacolo si pone come opera-confessione la cui drammaturgia si sviluppa attraverso le discipline circensi. I temi che hanno ispirato la ricerca artistica sono la scoperta della vera identità delle cose e delle persone, la lotta contro il conformismo, la mancanza di ideali e la ricerca di un’identità umana lontana da quella proposta da un fasullo modello consumistico. Cinque personaggi oppressi dalla società in cui vivono desiderano fuggire, viaggiare o semplicemente scoprire dove li porterà un soffio di vento. Intraprendono un viaggio per ritrovare sé stessi. La strada che percorrono diventa metafora di un vissuto universale. I personaggi, dalla loro esperienza personale, passeranno a riflettere sulla felicità come progetto collettivo.

"On The Road" è un’esperienza che porta i protagonisti alla consapevolezza dell'istante presente, un moderno carpe diem che, attraverso le fragilità espresse dall’arte del circo contemporaneo, riesce a stringere il “momento tra le mani”, come un guizzo fisico per esprimere la ribellione, il battito, il ritmo del sentirsi vivi dentro. ArteMakìa non è solo una compagnia, è un’idea, un obiettivo da raggiungere, un sogno nato dalla volontà, dalla capacità e dalla creatività dell’artista e regista Milo Scotton. L’importante unione e collaborazione, durata più di dieci anni, con Olivia Ferraris ha generato una serie di produzioni di valenza nazionale e internazionale. ArteMakìa raccoglie tutto quello che il duo Milo&Olivia ha prodotto con successo dal 2006 ad oggi, proiettandosi in un progetto innovativo, non solo con l’entusiasmo delle idee e del talento, ma soprattutto con le competenze derivanti da una solida esperienza maturata nel campo dello spettacolo dal vivo.

Sostenuta dal MiBact come compagnia di circo contemporaneo e d’innovazione, ArteMakìa è un progetto di ampio respiro che intende valorizzare il circo contemporaneo come impulso alla vita e alla speranza, perché la prestanza fisica degli artisti può unirsi a un umorismo che fa riflettere in modo più leggero e dona evasione pura, in modo del tutto nuovo. Negli spettacoli di repertorio come nelle nuove produzioni, lo spettatore trova il giusto equilibrio tra un’elegante poetica narrativa e una ricerca tecnica innovativa legata al movimento e alle discipline circensi più classiche. In scena, gli attrezzi vivono e raccontano storie ed emozioni, e gli artisti non sono mai meri esecutori ma interpreti di un vissuto capace di arrivare a un pubblico di tutte le età. Le produzioni sono frutto di collaborazioni che, di volta in volta, si rinnovano e portano in scena tematiche sempre nuove con un cast di giovani artisti che attinge dai vivai delle più importanti scuole del panorama nazionale ed internazionale.

Ingresso 15 euro; gli spettacoli si terranno al Castello Pallavicino, Salita al Castello 12 a Ceva, e avranno inizio alle 21.15. Si consiglia la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: ass.inquinta@gmail.com, tel. 0174.722338 e 338.5228451. Gli spettacoli sono accessibili per le persone con disabilità. Un servizio navetta partirà dall’intersezione tra Corso IV Novembre e Via Bertieri, presso il piazzale dell’ex Papillon.

Sergio Rizzo