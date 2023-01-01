Ceva, iniziati i lavori d'illuminazione lungo il torrente Cevetta

SERIO RIZZO - Sono in partenza i lavori per il rinnovo e il potenziamento dell’illuminazione nel tratto pedonale lungo il torrente Cevetta e, nell’ambito del piazzale circostante destinato a parcheggio delle scuole medie e mercato. È prevista la rimozione dei pali esistenti, con il montaggio di nuovi pali in acciaio e, naturalmente, la sostituzione dei corpi illuminanti a led.

È prevista anche la realizzazione di nuovi punti luce, anche sulla copertura dell’ala mercatale e la sostituzione dei proiettori sia nel parcheggio centrale che in piazza San Francesco presso la scuola media. “I lavori, spiega l’assessore Fabio Ferrero, non implicheranno lo spostamento del mercato, che rimarrà regolarmente al suo posto. Al fine di ridurre al minimo i disagi per la popolazione e per garantire la sicurezza del cantiere, si procederà a una chiusura parziale e progressiva di piazza Vittorio Veneto e via Rebaudengo. La chiusura avverrà quindi nelle aree interessate dai lavori, a eccezione del mercoledì, giorno di mercato, sabato e domenica”.

“Dopo l’installazione del nuovo punto luce sul ponte San Francesco, – spiegano ancora l’assessore Ferrero e il Sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli – ecco un nuovo intervento per incrementare ulteriormente la qualità urbana dell’ambito. Riscontrata l’illuminazione insufficiente sul lungo Cevetta e sul piazzale, abbiamo dato il via all’intervento che prevede un investimento di 90 mila euro e che sicuramente, contribuirà a cambiare il volto della zona”.

Sergio Rizzo