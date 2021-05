CEVA/ Il Tar del Piemonte dà ragione al Comune: il Cress dovrà riaprire entro 6 mesi

SERGIO RIZZO - “A onere e spesa del Cress, la società è tenuta a occuparsi di tutti i lavori e di tutte le modifiche edilizie sul fabbricato della “Casa Albergo” necessarie al fine di ripristinare la capienza originaria di cinquanta posti letto di cui dodici per adulti e anziani parzialmente autosufficienti e trentotto per autosufficienti.”

Con queste parole il Tar del Piemonte ha comunicato la sua decisione, molto importante per la città di Ceva (Cn), che da anni era in attesa di un riscontro per quanto concerne la vertenza che la vedeva in contrapposizione il Cress, (Consorzio Regionale Servizi Sociali di Genova) gestore della “Casa Albergo”.

La vicenda era iniziata nel 2016 quando la Rsa aveva deciso di chiudere la struttura trasferendo i due ultimi ospiti presso l’Istituto “Derossi” di Ceva. Il Comune di Ceva, forte del contratto di locazione trentennale, pari a 50 mila euro annui, ne chiedeva il pagamento mentre la controparte, asserendo che l’importo era esoso, domandava la risoluzione del contratto. Il Comune, nel frattempo è stato inoltre obbligato nelle sue decisioni, anche dall’esigenza di dover tutelare il suo patrimonio immobiliare e di garantirne le entrate che derivano dalla concessione finalizzate a garantire l’equilibrio di bilancio e l’erogazione di molti altri servizi a carico dell'Ente. La ditta pertanto ha inteso porre fine al contratto “per giusta causa”, senza il pagamento della relativa penale.

La stipula del contratto originale della durata trentennale, prevedeva l’erogazione al Comune di Ceva di un canone di locazione annuale di cinquanta mila euro e di ulteriori tremila euro per la mensa scolastica. Dopo vari anni di vane aspettative, con crescente e palpabile malumore nella popolazione nei riguardi di questa annosa vicenda, finalmente si è giunti a una conclusione di un servizio.

“È stata una sentenza molto favorevole al Comune di Ceva,– spiega il sindaco Vincenzo Bezzone,– il Tar ha accolto le nostre istanze respingendo in toto il ricorso della Cress, per cui la società dovrà eseguire i lavori di manutenzione e riaprire la struttura entro sei mesi dalla data della notifica della sentenza. Siamo lieti che i giudici abbiano deciso favorevolmente su una vicenda che si protraeva da anni in cui verità e razionalità finalmente sono emerse”.

Sergio Rizzo

(Nella foto: la “Casa Albergo” di Ceva)