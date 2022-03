CEVA/ Il pluripremiato spettacolo noir "Le due vergini" in scena sabato al teatro Marenco

CUNEO CRONACA - Sabato 2 aprile andrà in scena al teatro Marenco di Ceva "Le due vergini" di Giovanni Gentile. Lo spettacolo di Giovanni Gentile ha un’ambientazione noir. È un thriller ma è anche uno spaccato di vita. La scrittura e la scena sono influenzate da autori come Simenon, Truffaut e Polanski.

È la storia di un uomo e una donna, un avvocato difensore e di un’imputata per omicidio, impegnati in un dialogo serrato, in cui i ruoli della vita non sono che una parvenza, una recita. Si tratta di un thriller scorrevole, intenso, emozionante interpretato da Barbara Grilli e da Tommaso Massimo Rotella. Barbara dà voce e corpo a una donna enigmatica, complessa, al limite della cattiveria, in preda ai suoi incubi e ai suoi psicofarmaci.

William è un uomo con le sue nevrosi. Sono nevrosi classiche del nostro tempo, in preda ad una crisi umana e professionale che lo fa apparire, invece, uno qualsiasi. Uno di noi. Ma come nei gialli che si rispettano niente è quello che appare. O forse lo è. Due vite, due misteri che si incontrano e si incrociano per un attimo. Dialoghi potenti, violenti, due persone che mettono la loro vita una nelle mani dell’altra. Fino all’ultima parola detta sul palcoscenico, tutto potrà cambiare, tutto potrà essere ancora svelato, ogni frase racchiude un’altra frase. E ogni immagine racchiude un’altra immagine. Ogni verità racchiude un’altra verità, in un assurdo gioco di scatole cinesi.

Lo spettacolo è stato premiato con il Premio Sipario - Autori Italiani come miglior drammaturgia originale del 2015 e premio Teatro d’Inverno 2016. I biglietti sono in vendita presso la sede della Scuola di Danza “Doppie Punte” a Ceva, in via Malpotremo 2, tutti i giorni dalle 9 alle 21 ad eccezione del sabato in cui l’orario di vendita sarà dalle 10 alle 16. I biglietti dei singoli spettacoli costano 20 euro in platea e balconate, 30 euro palco due posti, 45 euro palco tre posti, 60 euro palco quattro posti, 15 euro per il loggione, 12 euro ridotto under 16.

Sergio Rizzo