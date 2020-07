CEVA/ Il grazie di Comune e Unione Montana al personale dell'ospedale in prima linea contro il Covid

SERGIO RIZZO - Presso la struttura dell’Unione Montana di Ceva, con la partecipazione dell’Assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Genesio Icardi e del direttore Salvatore Brugaletta, è stato un momento per dare visibilità e ringraziare il personale medico – infermieristico dell’ospedale di Ceva (Cn) a seguito del covid – 19.

“Usciamo da un periodo che ci ha messo duramente alla prova,– ha spiegato il sindaco di Ceva (Cn) Vincenzo Bezzone,– e le strutture ospedaliere ci sono state indispensabili. La lotta è stata fondamentale per la battaglia contro il virus.

È stata una decisione molto importante che ha consentito di curare al meglio il maggior numero di persone. Una scelta coraggiosa che ho condiviso con l’Assessore Icardi che oggi ci consente di ripartire più forti e motivati di prima, addirittura migliorati. Ceva, non ha mai superato i cinque casi di positività di residenti effettivi e questo, da il polso sulla qualità del lavoro svolto.

Tutto questo ci ha insegnato che in Sanità bisogna investire e non tagliare. L’ospedale aprirà in tutti i suoi reparti, erogando i suoi servizi pre – covid. Un punto di riferimento e di primo soccorso per l’intero territorio che non ha bisogno di competere con nessuno, semmai di collaborare nel rispetto reciproco per arricchire la nostra offerta sanitaria. Ancora un sentito ringraziamento a tutti i professionisti che a qualunque ora si sono resi disponibili. Grazie! ” È seguito poi un intervento del dott. Salvatore Brugaletta che dopo aver ringraziato l’Assessore Icardi per l’aiuto avuto durante questa pandemia da parte di tutto il nostro territorio ha detto: “Da soli non si va da nessuna parte, ma insieme a un territorio vasto come il nostro, si va ovunque. Un grazie quindi a tutta una vasta squadra composta dal direttore generale, direttore di Presidio e di sindaci.”

Sono poi intervenuti a parlare il presidente Muzzulini dell’Abacus, il presidente dell’ “Asso” e Franca Biglio presidente dei piccoli Comuni d’Italia che hanno espresso il loro sentito ringraziamento a tutte le categorie sanitarie che hanno collaborato per il debellamento del Covid – 19.

“Ringrazio il sindaco e il dott. Brugaletta per le parole di apprezzamento che hanno avuto nei miei confronti.– Ha spiegato l’assessore Icardi.– Da Ceva a Saluzzo ovunque in tutto il Piemonte, ho avuto prova della grande sensibilità, della capacità di sacrificio e molte volte, rischiando in proprio, non siamo sempre stati in condizione di garantire quei dispositivi di sicurezza che avevamo individuato. Ho visto le difficoltà di persone, in primis medici e infermieri.

A tutte queste persone un sincero ringraziamento per quello che hanno fatto. Un grazie poi alle associazioni, quelle che, in prima linea, hanno voluto contribuire economicamente. Una risposta a cui tutti dobbiamo essere orgogliosi. A nessuno è stata negata l’assistenza.

A prescindere i famosi “codici blù” che in Regione Piemonte non sono stati visti. Il covid è stata una cosa molto negativa ma ha avuto il vantaggio e il pregio di mettere in evidenza delle carenze storiche e culturali della nostra Sanità. Gli ospedali di territorio sono molto importanti e non sempre dobbiamo pensare a queste economie di scala, a volte la distribuzione sul territorio ha un suo valore e un suo peso. Lo abbiamo fatto perché abbiamo capito che abbiamo bisogno di spazi di espansione e in un momento di pandemia e di crisi.

Non c’è nessuna intenzione di chiudere l'ospedale di Ceva, anzi, è nostra intenzione investire sui piccoli ospedali, che nell’emergenza si sono rivelati molto preziosi. Bisogna dare respiro ai sanitari e, dal primo di settembre, dovremmo avere il doppio del personale attuale, in modo da poter gestire al meglio il “percorso pulito” e il “percorso sporco”. Attualmente il personale non si trova, e non per questioni economiche. L'imbuto che si è creato sta diventando un problema molto serio. Ci troviamo ad avere gli ospedali disponibili e le strutture funzionanti. Purtroppo non il medico specializzato.”

Sergio Rizzo

(Nella foto - i relatori della giornata cebana: il dott. Salvatore Brugaletta, l’Assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi e il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone)