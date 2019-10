CEVA/ La lotta alla malnutrizione in Africa parte anche dalla sensibilità dei nostri bambini

SERGIO RIZZO - A Ceva (Cuneo), sotto i portici di via Marenco, come in molte altre città della provincia di Cuneo e Torino, è stato allestito un banchetto volto a sensibilizzare la raccolta fondi da destinare alla campagna dell’associazione cuneese Lvia: "Un sacchetto di mele per l’Africa" per la lotta contro la malnutrizione in Burkina Faso e Mali, dove il conflitto sta aggravando le condizioni di salute e milioni di bambini soffrono di malnutrizione. Qui la Lvia interviene con cure mediche d’urgenza e con un’educazione alimentare più sana.

L’iniziativa è collegata alla Giornata mondiale dell’alimentazione indetta ogni anno dalle Nazioni Unite. Le mele rosse Cuneo Igp di Ortofruit Italia sono state messe a disposizione dall’associazione Assortofrutta tramite il contributo del fondo europeo Feasr e della Regione Piemonte. "Ringraziamo i cittadini cebani – ha spiegato Caterina Carnevali, portavoce del gruppo di volontariato di Ceva – per la generosità dimostrata, i bambini e le loro famiglie che hanno partecipato all’iniziativa aiutando con grande entusiasmo e sensibilità".

Sergio Rizzo

(Nella foto: il banchetto allestito a Ceva per raccolta fondi a favore de Lvia)