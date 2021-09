CEVA/ Domenica la 44esima edizione della "Camminata Settembrina": iscrizioni entro mercoledì

SERGIO RIZZO - Organizzata dall’oratorio "G. Borsi" di Ceva (Cuneo), in collaborazione con la Fidal e il Gsd Val Tanaro, domenica 26 settembre si svolgerà a Ceva la 44esima edizione della "Camminata settembrina", corsa podistica non competitiva su un percorso di 11 km. La partenza e l’arrivo sono fissati presso l’oratorio "G. Borsi" di Ceva con orario di iscrizioni alle ore 8. Anche per l’edizione 2021, l’intento è di coinvolgere giovani, bambini, atleti, famiglie e appassionati di podismo, in uno spirito di divertimento e di festa, come sempre è stato, ma con importanti novità e alcune limitazioni. La partenza è alle ore 9. Il costo dell’iscrizione è di euro 7,00, comprendente la maglietta ricordo per tutti i partecipanti. Il pagamento della quota d’iscrizione può essere effettuato tramite Satispay con il numero 3336903240 o con bonifico bancario IBAN: IT08 V034 2546 190C C002 0193187 intestato a: Parrocchia M.V. Assunta Ceva – Causale: Camminata 2021.

Le preiscrizioni devono essere eseguite online entro il 22 settembre 2021. Il modulo d’iscrizione è disponibile online QUI oppure inquadrando il codice QR. In alternativa è possibile preiscriversi presso il Caffè del Borgo di Ceva. In questo caso la quota può essere pagata in contanti. Si ricorda l’obbligo del Green Pass per tutti i partecipanti, a esclusione dei bambini sino ai 12 anni, e di rispettare le disposizioni riguardanti la prevenzione al covid 19 e in particolare l’obbligo dell’uso della mascherina alla partenza e all’arrivo. Distanziamento fisico evitando gli assembramenti. Durante la manifestazione sarà possibile iscriversi alla “Straconi 2021” che sarà a Cuneo da sabato 13 a domenica 21 novembre 2021 nel gruppo dell’Ama Brenta Ceva con l’Oratorio e il Centro gli Aquiloni.

Gli organizzatori ringraziano tutti gli sponsor che sostengono l’iniziativa e che permetteranno alla Camminata Settembrina di essere un appuntamento molto amato da tutti e irrinunciabile. Per informazioni: Alessandro 339.6295761 – Massimo 335.6911896 – Cristina 333.6903240.

Sergio Rizzo