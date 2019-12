CEVA/ Domenica 15 tutti di corsa "Con-tro Babbo Natale" per un pomeriggio all'insegna della gioia

SERGIO RIZZO - Il Comune di Ceva (Cn) in collaborazione con Confcommercio – Ascom Ceva, Confartigianato Cuneo, Cooperativa Volontari Aib Piemonte, Gsd Val Tanaro, Axa Assicurazioni, Tennis Club Ceva, Cai Giovanile, Centro Aquiloni Sci Club Ceva, Aido – Ceva, Atletica Mondovì, El Fuego latino e La Giostra, organizzano per domenica 15 dicembre 2019: “Corri con-tro Babbo Natale, corsa/ passeggiata in costume per le vie del centro di Ceva". Corri contro babbo Natale e contro la Befana. Corri contro gli Elfi (per i bambini).

Corri con un Babbo Natale “speciale”. Saranno offerti gadget ai primi duecento iscritti: capellino di Babbo Natale, offerto da Aido – Ceva e panettoncino offerto da Axa Assicurazioni. Primo uomo arrivato (categoria unica): cesto offerto da Asd Valtanaro.

Prima donna arrivata (categoria unica):cesto offerto da Atletica Mondovì. Per tutti gli uomini che battono Babbo Natale e per le donne che battono la Befana: felpe o magliette Sci Club Ceva. Un regalo per tuti i bambini iscritti. Iscrizione adulti 3,00 euro.

Gratuita per bambini fino ai 13 anni compiuti. Il programma prevede alle ore 14,30 apertura iscrizioni. Ore 15 esibizione di ballo latino americano della scuola “El Fuego Latino”.

Ore 15,30 partenza gara. All’arrivo baby dancing con i ballerini di “El Fuego Latino”. Dalle ore 15 alle ore 18 musica a cura del Dj Antenna. Sarà inoltre servita cioccolata calda e vin brulè preparati dallo Sci Club Ceva.

Dolci preparati dal Cfp con la guida dello Chef Paolo Pavarino. Dalle ore 15 alle ore 18 foto con Babbo Natale a cura del Cai giovanile e dell’Associazione La Giostra.

Sergio Rizzo

(Nella foto: la locandina della manifestazione cebana)