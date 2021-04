CEVA/ Dolore per la morte dell'85enne Margherita Ghiglione vedova Randazzo

SERGIO RIZZO - È scomparsa nella giornata di giovedì 8 aprile all’età di 85 anni, presso la sua abitazione di Ceva (Cn) in via Pallavicino n 2, Margherita Ghiglione vedova Randazzo (Rita), storica commerciante della città.

Per molti anni è stata titolare di una cartoleria nel centro storico di via Marenco. Sposata con Francesco Randazzo, deceduto anni or sono, che insieme alla sorella Lola deteneva un altro negozio di foto – ottica nel centro storico di via Marenco.

Lascia il figlio Pierpaolo con Antonella, la figlia Annalisa con Sergio, gli adorati nipoti Carola e Lorenzo, il fratello Stefano con Marta, le cognate Laura e Marisa, i nipoti e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati nella collegiata del duomo di Ceva venerdì 9 aprile alle ore 15.

Sergio Rizzo

(Nella foto: Margherita Ghiglione vedova Randazzo, detta Rita)