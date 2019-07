CEVA/ Distribuiti i sacchetti della raccolta dei rifiuti: centinaia di cittadini in coda

SERGIO RIZZO - Sabato 13 luglio è stata la prima giornata della distribuzione dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti da parte della società “Proteo”, nuovo gestore incaricato dello smaltimento dei rifiuti urbani della città di Ceva (Cn).

Sino dall’apertura in prima mattinata presso i locali della ex – Ilsa di piazza Don Bado, adibiti per l’occasione alla distribuzione dei sacchetti e dell’ecocalendario, si è formata una lunga coda di cittadini che pazientemente hanno atteso anche al di fuori della struttura, il proprio turno per ricevere il materiale per la raccolta differenziata per l’anno 2019.

“A questa prima giornata di distribuzione, – ha commentato Gianluca Garelli consigliere di Ceva con delega ai Rifiuti e Politica Ambientale, che ha presenziato per tutta la mattinata alla distribuzione,– ho molto apprezzato lo spirito delle moltissime persone che, in coda, nonostante la giornata prefestiva e particolarmente calda hanno voluto fare il loro dovere cercando di mettersi in regola sin da subito per quanto possibile. Ora inizia il nuovo servizio della raccolta rifiuti con questa nuova società. Cercheremo di fare il possibile per risolvere le eventuali difficoltà che potrebbero sorgere e migliorare di conseguenza il servizio. Sono convinto che gran parte del lavoro lo facciano gli utenti. Se da un canto questi riescono a seguire quelle che sono le premesse per migliorare in futuro l’aspetto ambientale, dall’altro avremo anche una significativa riduzione dei costi. L’eliminazione poi della plastica all’interno delle manifestazioni il cosiddetto “Plastic free challenge”, è stata una condivisione unanime di tutta la giunta che approvo in modo totale e penso sia un vantaggio anche per le manifestazioni stesse perché la gente queste cose le nota e le apprezza.”

Come si ricorderà il “Plastic Free Challenge”, si rivolge a tutte le istituzioni ed enti pubblici che ritengono opportuno e necessario assumere iniziative del caso finalizzate alla riduzione al minimo dell’utilizzo di sacchetti per la spesa monouso non biodegradabili, di qualsiasi materiale essi siano, fino a giungere alla completa eliminazione, disciplinando le modalità di asporto di cibi, alimenti, beni e merci di vario genere sul territorio del Comune di Ceva.

Prossimi appuntamenti per la distribuzione dei sacchetti per la raccolta rifiuti sono mercoledì 17 luglio dalle ore 9 alle ore 14. Sabato 20 luglio dalle ore 9 alle 14. Mercoledì 24 luglio dalle ore 9 alle ore 14. Sabato 27 luglio dalle ore 9 alle 14. Dalla giornata di sabato 13 luglio 2019 gli abiti usati potranno essere conferiti presso il centro di raccolta in località Mollere nei seguenti orari di apertura: martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 18 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.

(Nella foto: la coda per la distribuzione dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti a Ceva)