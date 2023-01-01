Ceva dà l'addio a Riccardo Figaro, storico assicuratore e volto del terziario locale

SERGIO RIZZO - Riccardo Figaro, assicuratore dell’agenzia in corso Garibaldi a Ceva, è scomparso all’età di 83 anni all’ospedale di Mondovì, dove era ricoverato. Figura di spicco del mondo del terziario cebano, è stato per lungo tempo titolare di un’attività di assicurazione e amministrazione con sede in corso Garibaldi, oggi gestita dalla figlia.

Figaro è stato il simbolo del commercio che ha saputo unire il passato con il presente e proiettarsi nel futuro. La scomparsa di Riccardo Figaro lascia un grande vuoto nella comunità cebana. I suoi anni di impegno e dedizione al lavoro restano come un’eredità condivisa.

Lascia la figlia Katia con Enzo e i nipoti Flavio e Francesca. I funerali saranno celebrati martedì 9 giugno, alle 15,30, nel duomo di Ceva.

Sergio Rizzo