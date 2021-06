CEVA/ Consegnati la Costituzione e il Tricolore ai diciottenni del paese

SERGIO RIZZO - Nel pomeriggio di sabato 12 giugno 2021, sotto il porticato del Municipio di Ceva (Cn), l’Amministrazione Comunale con le rappresentative delle Associazioni dell’Aido e dell’Avis, hanno inteso consegnare copia della Costituzione Italiana e del tricolore ai neo diciottenni che nel corso dell’anno 2020, hanno raggiunto la maggiore età.

“Oggi, – ha spiegato il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone,– consegniamo la Costituzione Italiana e il Tricolore a quanti nel corso dello scorso anno hanno raggiunto la maggiore età. Nel corso del 2020, per i motivi legati alla pandemia, tutto questo non è stato possibile e ora, che il covid ci ha dato l’opportunità di poterci ritrovare insieme, abbiamo deciso la consegna di questi due importanti simboli legati all’Italia.

La consegna della Costituzione è un atto molto importante, perché simboleggia una sorta di rinascita e, ora come allora, penso come nel nostro caso, sia di buon auspicio sia a livello lavorativo che sociale. La Costituzione è un atto molto importante, che viene redatto successivamente alla liberazione dell’Italia dal fascismo e, tocca una serie di principi fondamentali che spaziano un po’ da quella che è l’uguaglianza sociale, dalla tutela del lavoro, dalla tutela del paesaggio, del patrimonio culturale e di molto altro ancora, come l’ordinamento della Repubblica. Nella Costituzione Italiana, esistono poi i diritti e i doveri dei cittadini.

Tanti punti per offrire alle future generazioni un atto che consentisse di non ripetere gli errori del passato. Questo era l’auspicio dei Padri Fondatori dell’Italia. È utile conoscere la Costituzione,– conclude il sindaco Bezzone,– perché con la sua conoscenza, è una delle armi più importanti per evitare dei soprusi e delle prevaricazioni, degli attacchi alle libertà personali. Averne una conoscenza è un’arma davvero importante. Fate vostra la Costituzione, che sicuramente vi sarà utile nel vostro percorso di vita, sia privato che lavorativo, soprattutto vi farà sentire parte attiva di una comunità.

Questo è l’augurio più importante che vi rivolgo ”. Sono poi intervenuti i rappresentanti dell’Aido Massimo Sasso e dell’Avis Maria Chiara Dante, che hanno fatto conoscere ai nuovi diciottenni le opportunità legate all’iscrizione con le due Associazioni, con la volontà di tendere una mano a chi ne ha più bisogno. La manifestazione è poi proseguita con la consegna ai neo diciottenni dei due simboli dell’Italia unita: la Costituzione e il Tricolore.

Sergio Rizzo

(Nella foto: i diciottenni di Ceva che hanno ricevuto la Costituzione e il vessillo del tricolore)