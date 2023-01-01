Ceva celebra 65 anni di Mostra del Fungo: l'edizione diventa internazionale

CUNEO CRONACA - La Mostra del Fungo di Ceva è uno degli appuntamenti micologici più rilevanti e longevi d’Italia. Con 65 anni di storia, è non solo un evento scientifico e divulgativo di primo piano, ma anche un simbolo dell’identità culturale del territorio cebano, che unisce tradizione, ricerca, educazione ambientale e valorizzazione del paesaggio.

Tutto ha inizio nel 1962, quando un piccolo gruppo di appassionati di funghi e natura, legati ai boschi dell’Alta Valle Tanaro e della Langa, decide di trasformare la propria curiosità in un’esperienza collettiva. Ernesto Rebaudengo, con un vecchio manuale di micologia, classifica i primi esemplari scientificamente, creando un’esposizione di circa 40 specie. Il Gruppo Micologico Cebano, uno dei primi in Italia, preceduto solo dal celebre “Bresadola” di Trento, viene fondato in modo ufficiale nel 1969. Già nel 1972 Ceva ospita il primo congresso nazionale dell’Unione Micologica Italiana, consacrando il suo ruolo nel panorama micologico.

Nei decenni la Mostra diventa una delle rassegne micologiche più prestigiose d’Italia e apprezzata a livello internazionale. Nel 1979 arriva il “grande salto”, con il trasferimento sotto i portici medievali di via Marenco, cornice nella quale, nelle stagioni più propizie, vengono esposte oltre 400 specie micologiche, fresche e raccolte nei boschi del Cebano e della provincia. Nel 2026 arriva il riconoscimento di “internazionale”, a valere dall’edizione 2026.

Quest’anno la Mostra del Fungo cambia passo: due giornate “piene”, anticipate da un programma ampio e articolato e soprattutto tante connessioni. È proprio questa la parola scelta per raccontare l’edizione 2026: connettere non soltanto le persone ai funghi, la conoscenza alla curiosità, la scienza all'esperienza, ma anche le persone tra loro, le istituzioni, le Associazioni, i commercianti, le attività economiche e le diverse realtà del territorio.

La Mostra è il culmine di una settimana di manifestazioni: mercati, spettacoli, talk show, convegni, visite guidate, stand espositivi e animazioni nelle piazze. L’evento coniuga cultura scientifica e convivialità, con degustazioni, cucina locale e laboratori per famiglie.

Un ruolo centrale continua ad avere il Gruppo Micologico Cebano “Rebaudengo-Peyronel”, le cui attività si ispirano alla salvaguardia della natura, alla valorizzazione dell'ambiente e alla diffusione della cultura micologica. La Mostra del Fungo è solo la punta dell’iceberg di un lavoro che continua tutto l’anno, fatto di ricerca, raccolta, documentazione, tutela ambientale e divulgazione.

A questo percorso si affianca il Museo del Fungo, nell’ex convento dei Cappuccini. In occasione della Mostra nazionale del Fungo 2024 è stato inaugurato il primo lotto espositivo, mentre nel 2025 è arrivato il secondo lotto di allestimenti interni. Il Museo vuole rappresentare un punto di riferimento per le attività del sodalizio, un centro studi e un luogo dove studiosi, appassionati, studenti, insegnanti e turisti possono osservare e conoscere l’affascinante mondo dei funghi, del bosco e dell’ambiente.

Tra gli appuntamenti che anticipano la Mostra torna anche “Radici in tavola”, ciclo dedicato all’enogastronomia e al “re del bosco”, con cene sotto l’Ala del Comune e una tavola rotonda tra ristoratori dedicata al radicamento territoriale e alle sfide della ristorazione di oggi e di domani.

Non mancherà il tradizionale “Fungo d’oro”, massimo riconoscimento che il Comune di Ceva consegna a chi, per varie e differenti ragioni, si dimostra di notevole aiuto e importanza per la città. Il nome dei protagonisti dell’edizione 2026 sarà svelato dal sindaco Fabio Mottinelli al momento della consegna.

Tra le iniziative collaterali figurano lo spettacolo degli Autogol, il viaggio in trenino verso il Forte di Ceva, la prima assoluta del documentario “Franco”, realizzato dal Gruppo Micologico Cebano dopo due anni di lavoro, l’annullo filatelico celebrativo, i nuovi pannelli didattici, le esposizioni di essenze arboree ed erbe commestibili e velenose e la postazione dedicata al gruppo Under 18.

Tra le novità più suggestive, domenica 20 settembre alle 5.30 il Campanone ospiterà un concerto all’alba. Protagonista sarà la musica del gruppo Caronte, con violino, violoncello, arpa, pianoforte e voce, per un viaggio attraverso i grandi protagonisti del rock degli anni Sessanta e Settanta.

Il programma

Martedì 1 settembre

Presso Parco Perlasca, Torneo sociale di tennis.

Mercoledì 2 settembre

“Un libro in giardino”: presso il Museo del Fungo, alle 18 Marco Zatterin presenta “Gli amici geniali. La straordinaria avventura di Balzoni e Champollion”.

Venerdì 4 – Sabato 5 settembre

Presso la Bocciofila, torneo di Bocce “Aspettando la Mostra del Fungo”.

Martedì 8 settembre

“Radici in tavola”: cene in Piazza Vittorio Emanuele II sotto l’Ala del Comune. Ospite Vilma Forneris della Vecchia Osteria di Castellino Tanaro.

Mercoledì 9 settembre

“Un libro in giardino”: presso il Museo del Fungo, alle 18 Riccardo Aicardi e Patrizia Petrini presentano “Un cadavere eccellente”.

Giovedì 10 settembre

“Radici in tavola”: presso il Teatro Marenco, ore 21.00, convegno sull’enogastronomia locale con protagonisti chef del territorio. Moderatori: Valentina Sandrone e Paolo Pavarino.

Sabato 12 settembre

Presso lo sferisterio e il piazzale Le Val, Meeting di pallapugno giovanile. I giovani atleti sfileranno in via Marenco.

Lunedì 14 settembre

“Franco”: presso la Sala Borsi, ore 21.00, presentazione del nuovo documentario a cura del Gruppo Micologico Cebano.

Martedì 15 settembre

“Radici in tavola”: cene in Piazza Vittorio Emanuele II sotto l’Ala del Comune. Ospite Clelia Salvetti della Trattoria Salvetti di Paroldo.

Mercoledì 16 settembre

“Radici in tavola”: cene in Piazza Vittorio Emanuele II sotto l’Ala del Comune. Ospite Roberta Adami del Agriturismo Cascina Raflazz di Paroldo.

Giovedì 17 settembre

“Funghi meraviglie della natura”: presso il Teatro Marenco, ore 18.00, incontro con il direttore scientifico della Mostra del Fungo Nicolò Oppicelli. Moderatore Aldo Viora.

“Autogol quiz show”: presso Piazza Vittorio Emanuele II, ore 21.00, spettacolo degli Autogol.

Sabato 19 settembre

Inaugurazione Mostra del Fungo: presso via Marenco, fronte Duomo, ore 10.30.

Fun&Go: spettacoli e musica (programma da definire)

Domenica 20 settembre

65a Mostra del Fungo

Portici di via Marenco: esposizione scientifica

Piazza Vittorio Emanuele II: area food

Piazza Gandolfi: mercato del fungo

Via Umberto I: area eccellenze

area famiglie

Corso Garibaldi: area associazioni

Via Andrea Doria: area hobbistica