CEVA/ "Cara bolletta, non ti voglio più": come difendersi e scegliere il gestore più conveniente

SERGIO RIZZO - Venerdì 26 gennaio, alle 15,30, presso la sala polifunzionale dell’Ama Brenta a Ceva, è in programma un incontro dal titolo "Cara bolletta non ti voglio più! Come difendersi e scegliere il gestore".

L’iniziativa dello Spi Cgil, tramite le spiegazioni di Antonio Cajelli, intende fornire a ognuno di noi gli strumenti e le competenze per valutare i nostri consumi, scegliere un gestore e cambiando in autonomia senza l’aiuto di nessuno.

Dopo aver illustrato le tematiche, il relatore sarà a disposizione del pubblico. È consigliabile portarsi dietro una bolletta per esempi concreti. L’ingresso è libero e aperto a chiunque voglia partecipare.

Sergio Rizzo