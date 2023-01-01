Ceva capitale dei funghi: la storica mostra diventa anche museo permanente

CUNEO CRONACA - La Mostra del Fungo di Ceva è uno degli appuntamenti micologici più rilevanti e longevi d’Italia. Con oltre sessant’anni di storia, rappresenta non solo un evento scientifico e divulgativo di primo piano, ma anche un simbolo dell’identità culturale del territorio cebano, capace di unire tradizione, ricerca, educazione ambientale e valorizzazione del paesaggio.

Tutto ha inizio nel 1962, quando un piccolo gruppo di appassionati di funghi e natura, legati ai boschi dell’Alta Valle Tanaro e della Langa, decide di trasformare la propria curiosità in un’esperienza collettiva. L’idea della Mostra nasce sotto “l’ala del municipio” fra amici, animati dalla voglia di dare slancio ai festeggiamenti estivi. Ernesto Rebaudengo, armato solo di un vecchio manuale di micologia, classifica i primi esemplari fungini scientificamente, creando un’esposizione di circa 40 specie. La rassegna ha subito un riconoscimento internazionale, quando Marcel Botte e Jacques Lodolo, presidente e vicepresidente della Société Mycologique de l’Haute Maurienne di Modane, in Francia, partecipano a una delle prime edizioni, esprimendo grande ammirazione per il lavoro svolto dai volontari cebani.

Quest’incontro segna l’inizio di una fruttuosa collaborazione tra il futuro Gruppo Micologico Cebano e gli esperti transalpini (che raggiunge il clou nel “trigemellaggio” che coinvolge anche i colleghi svizzeri del Canton Ticino). Il Gruppo Micologico Cebano, uno dei primissimi in Italia, preceduto solo dal celebre “Bresadola” di Trento, viene fondato in modo ufficiale nel 1969. Già nel 1972, Ceva ospita il primo congresso nazionale dell’Unione Micologica Italiana, consacrando il suo ruolo nel panorama micologico nazionale.

La Mostra non fu effimera. Anzi, nel corso dei decenni diventa una delle rassegne micologiche più prestigiose d’Italia e apprezzata a livello internazionale. Si trasferisce nei locali delle scuole elementari “Galliano”, che permettono lo svolgimento dell’evento indipendentemente dalle condizioni meteo. Accanto ai funghi, vengono allestiti sipari dedicati a montagna, fiori, erbe officinali e sono proiettati i primi film autoprodotti dal gruppo. Dopo una breve parentesi nell’ex caserma “Galliano”, nel 1979 l’evento fa un “grande salto” trasferendosi all’aperto, sotto i portici medievali di via Marenco, luogo che gli conferisce un fascino particolare. La Mostra viene poi concentrata in una sola domenica di settembre (la terza), un cambiamento che si rivela vincente, attirando decine di migliaia di visitatori.

I suggestivi portici medievali del centro storico di Ceva si dimostrano la cornice ideale per una mostra che nelle stagioni più propizie arriva a esporre oltre 400 specie micologiche, fresche e raccolte nei boschi del Cebano e della provincia, un habitat ricchissimo di biodiversità. Si aggiungono gli esemplari liofilizzati (raccolti in precedenza e trattati con il liofilizzatore, per conservarli con le medesime caratteristiche). Tutti classificati secondo i più moderni canoni scientifici.

La crescita prosegue. Nascono le “Giornate Internazionali di Micologia”, che coinvolgono esperti e appassionati da Francia, Svizzera, Belgio e Spagna, consolidando la Mostra come punto di ritrovo internazionale. Nel 2004 la Regione Piemonte le conferisce lo status di Mostra Mercato Regionale, seguito da quello di Mostra nazionale. Nel 2005 Ceva ospita il Comitato Scientifico Nazionale dell’A.M.B. (Associazione micologica Bresadola), rafforzando ulteriormente la sua reputazione scientifica.

La Mostra è il culmine di una settimana ricca di manifestazioni: mercati, spettacoli, talk show, convegni, visite guidate, stand espositivi e animazioni nelle piazze. L’evento coniuga cultura scientifica e convivialità: degustazioni, cucina locale, laboratori per famiglie. Un ricco programma, che vede l’amministrazione comunale impegnata a organizzare iniziative e coordinare quelle delle varie associazioni e realtà locali.

Oggi la Mostra del Fungo di Ceva non è solo una rassegna annuale, ma un istituto storico-vitale di divulgazione scientifica, conservazione ambientale e cultura locale. È il frutto dell’impegno condiviso di volontari, studiosi, amministratori e cittadini, che hanno trasformato un’intuizione tra amici in una delle realtà micologiche più significative d’Europa. Con il passare degli anni, la Mostra è diventata una istituzione culturale, capace di attrarre micologi, studenti, curiosi e appassionati da tutta Italia. Ed è anche un esempio virtuoso di come una piccola iniziativa locale possa diventare, con il tempo e la passione, un grande evento nazionale. È un punto d’incontro tra scienza, tradizione, educazione ambientale e cultura del territorio.

Una tappa storica si aggiunge nel 2024, in occasione della 63ª edizione della Mostra, con l’inaugurazione del primo lotto del Museo del Fungo, all’interno del restaurato ex Convento dei Frati Cappuccini. Il museo, voluto fortemente dal Gruppo Micologico e dal Comune di Ceva, ospiterà a regime una collezione permanente di esemplari, materiali e ricostruzioni multimediali, strumenti di ricerca e pannelli didattici. Accanto ad esso, è stato realizzato il Giardino Botanico "Frate Francesco Maria Bono", che raccoglie specie arboree autoctone e piante officinali (nel chiostro “Riccardo Luciano”), in un percorso accessibile e pensato per grandi e piccoli. La Mostra si è evoluta in un polo scientifico e culturale permanente, fruibile da scuole, studiosi e turisti.

In occasione della Mostra nazionale del Fungo 2025 verrà inaugurato il secondo lotto di allestimenti interni, che va a completare il piano terra del complesso. Si tratta dell’installazione artistica (sempre a cura dell’”Officine delle Idee”) di una settantina di esemplari di funghi in resina della collezione che appartiene al Gruppo Micologico, realizzata negli Anni Sessanta e Settanta del secolo scorso e donata da Mario Strani.

Chi era Mario Strani? Trasferitosi da Verona a Pinerolo nel 1944, vi trascorse la vita come medico dentista, fino al 2000, quando morì. I suoi interessi, abilità e creatività lo portarono a realizzare migliaia di modelli di funghi partendo da esemplari naturali ed impiegando tecniche particolari da lui stesso inventate e perfezionate. Frequentò a lungo la Mostra di Ceva. Una parte di questa installazione è dedicata alle stagioni di funghi, l’altra ha carattere più generale (tutto accompagnato da foto e didascalie). L’intervento del secondo lotto si completa con la messa in sicurezza dell’accesso al chiostro delle erbe anche per i visitatori diversamente abili.

Il Museo è rimasto aperto tutte le domeniche pomeriggio con la presenza dei volontari del Gruppo Micologico Cebano a partire dal mese di aprile, e lo rimarrà fino alla fine di ottobre. In occasione della Mostra del Fungo si potrà visitare sabato 20 e domenica 21 settembre, in modo continuato dalle 10 alle 19 (biglietto d’ingresso a 2 euro).

La realizzazione del Museo del Fungo si deve agli interventi finanziari del Comune di Ceva, della Regione, della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo, della Fondazione Cassa di risparmio di Torino, del Gal Mongioie, del Banco Azzoaglio di Ceva e del Gruppo Micologico Cebano. Alcuni cittadini benefattori, infine, hanno scelto di sostenere il Museo e il giardino botanico con risorse, essenze da piantumare e “pezzi” da esporre.