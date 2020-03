CEVA/ Cantieri di lavoro per disoccupati over 58: c'è tempo per candidarsi entro venerdì 27

SERGIO RIZZO - Il Comune di Ceva (Cn), ha aderito al bando della Regione Piemonte per l’attivazione di cantieri lavoro rivolti a persone disoccupate sopra i 58 anni di età, ottenendo l’ approvazione di un progetto che ne consentirà l’impiego per un anno.

Si tratta di un iniziativa importante che va a sostenere una fascia di popolazione particolarmente fragile sul mercato del lavoro, essendo costituita da persone per le quali il mercato del lavoro offre poche opportunità di reinserimento e che hanno una situazione contributiva che non consente ancora di maturare il diritto a percepire la pensione.

Il Comune di Ceva occuperà per un anno tre persone sul suo territorio. Possono candidarsi al bando i soggetti disoccupati con età superiore a 58 anni, che non percepiscono ammortizzatori sociali e non sono attualmente impiegati in altre attività di cantiere lavoro e residenti in Piemonte da almeno dodici mesi.

I Cantieristi potranno essere impiegati dal Comune di Cevain attività lavorative come supporto alla struttura tecnica comunale con funzioni di manutenzione ordinaria di strade, aree pubbliche, edifici di proprietà, di gestione e pulizia delle aree verdi nonché delle zone attigue, attività di supporto nell’ organizzazione di eventi/ manifestazioni, di realizzazione di interventi a salvaguardia ai siti turistici.

In Piemonte saranno disponibili in tutto 761 posti , con uno stanziamento complessivo da parte della Regione di 6.138 milioni di euro. La persone inserite nel cantiere percepiranno un’indennità lorda giornaliera di euro 29,70, riproporzionata in base all’impegno orario del cantiere per un massimo di 30 ore di la voro a settimana. L'assegno sarà erogato dall’ Imps al lavoratore.

I Comuni dovranno coprire le spese per la sicurezza nel luogo di lavoro e le coperture assicurative e dovranno sostenere i costi degli oneri previdenziali che saranno poi rimborsati dalla Regione. Gli interessati, residenti nel Comune di Ceva, possono ritirare il modulo di domanda presso l’ufficio protocollo del Comune di Ceva in piazza Vittorio Emanuele II n 17 o scaricarlo dal sito del Comune di Ceva: www.comune.ceva.cn.it nella sezione avvisi.

La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata a mano all’ Ufficio Protocollo del Comune durante l’orario di ufficio o spedita via e-mail, allegando copia di un documento di identità all’indirizzo: ufficio.protocollo@comune.ceva.cn.it oppure al comune.ceva.cn@cert.legalmail.it entro venerdì 27 marzo 2020.

