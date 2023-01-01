Ceva, artigiani in campo per una giornata tra sport, comunità e territorio

CUNEO CRONACA - Una giornata dedicata allo sport, alla socialità, ai valori associativi e al territorio. È questo lo spirito di “G@S! - Artigiani in Sport”, l’evento promosso da ANCoS Confartigianato Cuneo in programma domenica 21 giugno presso il Parco Perlasca – Ex Cotonificio di Ceva.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un momento di incontro aperto agli associati, alle famiglie e alla cittadinanza, unendo attività sportive, intrattenimento, cultura e convivialità in una grande festa all’aria aperta capace di valorizzare il ruolo dell’artigianato come motore sociale del territorio.

La manifestazione prenderà il via alle ore 9 con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti, mentre dalle 10 inizieranno tornei e attività libere che accompagneranno l’intera giornata. I partecipanti potranno cimentarsi nei tornei di bocce, tennis tavolo, cornhole e bocce quadre, oltre a prendere parte ad attività aperte a tutti come tennis, nordic walking, pilates, curling e subbuteo.

Accanto alle attività sportive, il programma prevede anche momenti di intrattenimento e approfondimento. Alle ore 11 si svolgerà la cerimonia di conferimento dei riconoscimenti “Fedeltà Associativa Confartigianato Zona di Ceva”, un appuntamento particolarmente significativo dedicato agli imprenditori e agli associati che nel tempo hanno contribuito alla crescita e al consolidamento della comunità artigiana locale.

La giornata sarà animata dall’Acrobat BMX di Ilaria Naef e Alex Barbero, mentre alle 17 si terrà il momento conclusivo con speech e premiazioni alla presenza dell’assessore regionale Paolo Bongioanni, insieme a Patrizio Sala, Lorenzo Repetto, Alex Barbero e Ilaria Naef.

Alle 12.30 è previsto il pranzo a buffet incluso nella quota di partecipazione, pensato come ulteriore occasione di incontro e condivisione tra imprenditori, famiglie e partecipanti.

Non mancherà inoltre una proposta dedicata alla scoperta del territorio: durante la giornata sarà infatti possibile iscriversi a un tour guidato della città di Ceva organizzato in collaborazione con l’Associazione “Ceva nella Storia”, per valorizzare il patrimonio culturale e storico della città.

«Con “G@S! - Artigiani in Sport” vogliamo costruire un momento autentico di comunità – dichiara Davide Merlino, vicepresidente di Confartigianato Cuneo – capace di unire generazioni diverse attraverso i valori dello sport, della partecipazione e dello stare insieme. L’artigianato non è soltanto impresa e lavoro: è relazione, territorio, senso di appartenenza e attenzione alle persone. Ceva è un territorio dinamico, ricco di energie e tradizioni, e vogliamo che questa manifestazione diventi un appuntamento capace di crescere nel tempo e coinvolgere sempre più famiglie, giovani e cittadini».

«Questa giornata - sottolinea Giorgio Merlino, presidente di ANCoS Confartigianato Cuneo e presidente della zona di Ceva di Confartigianato - rappresenta perfettamente lo spirito di ANCoS, che da sempre promuove iniziative sociali, culturali e aggregative a favore degli associati e delle comunità locali».

L’evento è realizzato con il contributo di Fondazione CRC, la collaborazione di Merlino Pubblicità, Tennis Club Ceva, ASB Bocciofila Ceva, Anteo, Bocce Quadre Mondovì e con il patrocinio del Comune di Ceva, CFP Cemon, Gal Mongioie, Atl del Cuneese, e le associazioni Ceva nella Storia e Discesa Liberi.

La partecipazione alla giornata prevede una quota di iscrizione di 10 euro, comprensiva di adesione ANCoS, accesso ai tornei e alle attività libere e pranzo a buffet.

Le iscrizioni sono aperte tramite link QUI oppure presso Confartigianato Cuneo – Zona Ceva (via Aldo Moro, 6 - Ceva).

Info: ancos@confartcn.com - 339 2611590 - 0171 451129