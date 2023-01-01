Ceva, approvato il progetto di fattibilità per una nuova ciclovia in alta valle Tanaro

SERGIO RIZZO - La giunta Comunale di Ceva, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una nuova ciclovia, che coinvolge anche il territorio e in particolare i Comuni della valle Tanaro. L’importo complessivo dell’intervento è pari a circa 96 mila euro di cui euro, convogliate tramite la Regione Piemonte attraverso le “Aree territoriali omogenee”.

I Comuni compartecipano alla spesa con una quota di circa 10 mila euro. Secondo le linee progettuali, il tratto di pista ciclabile si svilupperà in area pianeggiante, con una pendenza compresa tra lo 0 ed il 5% e una lunghezza complessiva di 2,09 km nel tratto di competenza del Comune di Ceva e di 470 metri nel Comune di Castellino Tanaro. Il primo tratto cebano, di circa 1,5 km, conduce dalla frazione Mazzarelli fino all’incrocio con strada di Battifollo (SP 143). Da progetto, è prevista la realizzazione della segnaletica verticale a ogni intersezione. Il secondo tratto di 294 metri, che porta dall’incrocio con strada di Battifollo alla salita del Lupo in via Nosalini, si svilupperà parallelamente alla Provinciale 143 e vedrà la realizzazione di una corsia ciclabile con entrambi i sensi di marcia di larghezza media di 2,70 metri. Il terzo tratto di 150 metri e il quarto tratto di 100 metri, verranno realizzati appunto presso la salita del Lupo in via Nosalini. Il tratto terminale della salita verso la Provinciale 143, verrà chiuso al traffico veicolare, con l’apposizione di paletti, amovibili per permettere la manutenzione della strada.

Nel tratto iniziale della salita, in corrispondenza della zona residenziale, sarà realizzata una corsia per doppio senso ciclabile di lunghezza pari a 100 metri, posizionata a sinistra rispetto al senso di marcia dei veicoli, delimitata con una striscia bianca discontinua e con il pittogramma della bici ripetuto sulla pavimentazione. Il tratto previsto a Castellino Tanaro prevede invece uno scavo generale, la regolarizzazione del sottofondo, la stesura del manto bituminoso e la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. L’ambito si presta alla realizzazione di due corsie ciclabili in adiacenza per entrambi i sensi di marcia, con larghezza media del tracciato è di 2,50 metri.

“La progettualità è decisamente interessante, spiega il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli, perché non muove un singolo attore, ma più realtà del nostro territorio che dialogano e lavorano attorno a un obiettivo comune. Questo primo tratto di pista ciclabile, fa parte di un progetto ancora più ambizioso, che coinvolgendo più Comuni della valle Tanaro, si muoverà nell’ottica di una mobilità sostenibile, con l’utilizzo della bicicletta non solo come un mezzo di svago ma anche come opportunità per gli spostamenti di breve raggio”.

Sergio Rizzo