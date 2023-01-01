Ceva, alla Mostra del Fungo arriva il mercato di Campagna Amica con i prodotti del territorio

CUNEO CRONACA - A Ceva nel fine settimana del 19 e 20 settembre Coldiretti Cuneo sarà alla 65esima Mostra del Fungo, appuntamento che, cresciuto negli anni fino a diventare internazionale, offre una vetrina di grande rilievo a un territorio ricco di produzioni agroalimentari, biodiversità e tradizioni agricole.

“La nostra presenza alla Mostra Internazionale del Fungo si inserisce nel più ampio impegno di Coldiretti nel sostenere la distintività delle produzioni agricole locali e nazionali e il rapporto diretto tra chi produce e chi acquista. Un rapporto che assume ancora più valore nelle aree interne, dove il presidio delle imprese agricole rappresenta un elemento fondamentale per la tenuta economica, ambientale e sociale delle comunità – dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo –. Manifestazioni come questa hanno un valore che va oltre la valorizzazione dei prodotti: la Mostra del Fungo offre un’occasione concreta per far conoscere il territorio cebano ad un pubblico sempre più numeroso, avvicinare i consumatori agli agricoltori e far emergere le potenzialità di aree che hanno nell’agricoltura una risorsa strategica per il proprio futuro”.

Per l’intero weekend sarà presente il mercato di Coldiretti Campagna Amica, nell’Area Eccellenze di via Umberto I, con uno spazio dedicato anche alle aziende e alle produzioni del Distretto del Cibo Monregalese-Cebano ad indirizzo biologico. I visitatori potranno incontrare direttamente i produttori della rete Campagna Amica e trovare, sotto gli iconici gazebo gialli, una variegata offerta di prodotti 100% piemontesi, dall’ortofrutta fresca e trasformata ai prodotti dell’alveare, dal riso alle nocciole e ai relativi trasformati, con l’assoluta garanzia di genuinità e tracciabilità.