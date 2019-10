CEVA/ Al via il 4 novembre la tradizionale festa in onore di San Carlo

SERGIO RIZZO - Lunedi 4 novembre alle ore 15 a Ceva (Cn), avrà luogo come da tradizione la festa di San Carlo presso l’omonima chiesetta dedicata a San Carlo Borromeo in piazza Piantabella un tempo Valgelata ora via Derossi.

L’evento come consuetudine è reso possibile grazie alla collaborazione dagli “Amici di San Carlo” con il portavoce del gruppo Ezio Calvo, la città di Ceva e la parrocchia Maria Vergine Assunta.

“Quest’anno, spiega Ezio Calvo – sarà possibile ammirare anche la statua Madonna della Medaglia Miracolosa, donata dalle suore di San Vincenzo lo scorso 31 maggio 2019, poco prima di lasciare definitivamente la storica casa delle suore Vincenziane di via Sauli a Ceva dopo ben 150 anni di opere caritatevoli sul territorio.”A conclusione della Santa Messa ci sarà un arrivederci a sorpresa per tutti gli intervenuti.

La chiesa di San Carlo, dedicata a San Carlo Borromeo, (1538-1584 ) è stata edificata poco dopo la beatificazione del Santo e, del 1618, sono presenti alcuni documenti che riportano la celebrazione di Sante Messe. La chiesetta, indica la grande devozione locale nei confronti del Santo.

All’interno sono presenti numerosi dipinti finanziati al tempo dagli abitanti della borgata. Presente una pregevole pala d’altare che rappresenta San Carlo, Sant’Anna con Maria Bambina, San Eligio vescovo. Nella porzione centrale una rappresentazione storica della città di Ceva. Importanti sono le “Scene di vita di San Carlo” presenti nelle quattro lunette alla base della volta a botte a pianta rettangolare, decorata con affreschi rappresentanti lo stemma araldico della famiglia di San Carlo e la Gloria del Santo tra gli angeli.

Sulle pareti sono affrescate le figure di alcuni Santi attribuiti alla sapiente mano del pittore Giovanni Arrigone. La facciata della chiesa è dotata di portale di accesso in arenaria scanalata e, sul campanile a pianta triangolare, particolare abbastanza raro, si trova anche la “conchiglia“ che riporta il percorso che conduce a San Giacomo di Compostela.

Sergio Rizzo

(Nella foto: La chiesetta dedicata a San Carlo Borromeo)