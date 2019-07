CEVA/ Domenica di festeggiamenti per San Pietro in Vincoli nella frazione "Piana"

SERGIO RIZZO - In occasione della festa di San Pietro in Vincoli che da tempo si ripete presso l’omonima chiesetta in regione "Piana" a Ceva (provincia di Cuneo), domenica 28 luglio, alle 9,45, sarà celebrata una messa e alle 20,30, sul sagrato, la civica banda musicale di Ceva "Adriano-Bersone-Masenti" diretta dal maestro Michelgiorgio Lione terrà un concerto. Durante la serata, a cura di alcuni volontari della zona, saranno distribuiti i famosi "frisciò", tipici dolci della tradizione popolare.

Sergio Rizzo