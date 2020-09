CEVA/ Al via giovedì 24 la settimana del Fungo tra documentario, musica e mercatino

SERGIO RIZZO - Realizzato dal Comune di Ceva (Cn), in collaborazione e con il contributo della Fondazione Crc, Regione Piemonte, Gruppo Micologico Cebano “Rebaudengo Peyronel” Confartigianato, Coldiretti, Confcommercio, Associazione Produttori Miele, Piemonte, Compagnia di San Paolo, Amici della Tanaria, Fungo Cebano, Pro loco Ceva, Associazione Ceva nella Storia, Botteghe Cebane, Michelis e il Teatro Marenco, giovedì 24 settembre 2020 prenderanno avvio una serie manifestazioni in onore del “Fungo” di Ceva edizione 2020.

Anche se in forma ridotta, causa il covid – 19, sarà comunque data l’opportunità di poter visitare questa settimana del fungo di Ceva, pur mantenendo tutte le prerogative relative al coronavirus.

Giovedì 24 settembre alle ore 20,30 in piazza Vittorio Emanuele II si svolgerà la proiezione del meraviglioso film documentario “One Life” sulla vita animale, adatto alle famiglie e bambini in collaborazione con l’Associazione “Amici della Tanaria”.

Venerdì 25 settembre 2020 alle ore 21 in piazza Vittorio Emanuele II, concerto “Better Days” con le band “The Emotions, The Broken String e Marenco Music Factori”.

Insegnanti e allievi dell’Istituto Musicale Marenco in concerto. Sabato 26 settembre 2020 dalle ore 9, sotto il porticato del Comune: Stand del Gruppo micologico Cebano, con materiale didattico e informativo scientifico, il piatto celebrativo 2020 chiacchierate illustrative sui funghi.

Al mattino in piazza Vittorio Emanuele II “Mercato 25 Miglia” con prodotti tipici di produttori locali.

Ore 16,30 in piazza Vittorio Emanuele II si svolgerà la presentazione del libro di Nicolò Oppicelli a cura del Gruppo micologico Cebano: “Funghi in Italia.

Ore 20,45 sempre in piazza Vittorio Emanuele II, spettacolo teatrale in dialetto piemontese “Cula Bunanima” della compagnia “La nuova Filodrammatica Carruccese”, commedia brillante in te atti di Ugo Palmieri con rielaborazione di massimo Torelli.

Domenica 27 settembre 2020 in piazza Vittorio Emanuele e piazza Gandolfi “L’anfiteatro del re fungo”. Area di vendita funghi, tartufi e prodotti tipici. Dalle ore 9, sotto il porticato del Comune stand del Gruppo Micologico Cebano con materiale didattico e informativo scientifico, il piatto celebrativo 2020, chiacchierate illustrative sui funghi. Ore 10,30 in piazza Vittorio Emanuele II “Funghi in cucina e Deco” con Aldo Viora e Paolo Pavarino, modera Paola Scola, a cura del Gruppo Micologico Cebano. Ore 11,30 sempre in piazza Vittorio Emanuele II, consegna del premio “Sentinella Glocal del territorio 2020 a cura del Gruppo Micologico Cebano. Quest’anno sarà attribuito a Carlo Grande, giornalista de La Stampa. Ore 15, in piazza Vittorio Emanuele II VII Premio Letterario Internazionale “Marchesato di Ceva”, a cura del comitato culturale “La Superba”.

Venerdì due ottobre 2020 alle ore 20,30 presso la sala “G. Borsi” di Ceva, proiezione documentario con interviste “Il Pallone Elastico a Ceva e nel Cebano. Storia di due campioni Rosso I – Rosso II” a cura di massimo Berruti, il più grande campione di sempre del pallone elastico. Durante la manifestazione, sarà posto in vendita il “Piatto” della 59ª edizione della “Mostra del Fungo di Ceva” realizzato dal grafico cebano Maurizio Galliano. Quest’anno si tratta del fungo “Albastrellus pes – caprae”, un fungo delle Albatrellaceae commestibili, caratteristica per la sua forma a ventaglio, a piede di capra. Un fungo poco conosciuto ma ottimo commestibile, assai apprezzato nei paesi alpini. É uno strano fungo; sembra un’orecchia, ha un colore marrone scuro; aspetto muschiato e un profumo delicato con strani tubuli bianchi.

Nel nord Italia, in particolar modo tra Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto, dov’è più diffuso e noto, è conosciuto e pure molto apprezzato.

Sergio Rizzo

(Nella foto: il piatto con il fungo “Albastrellus pes – caprae”)