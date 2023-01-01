Ceva, al Museo del Fungo la giornata conclusiva della Scuola di Sostenibilità

SERGIO RIZZO - Sabato 13 settembre il Museo del Fungo di Ceva ospiterà la giornata conclusiva della seconda edizione della Scuola di Sostenibilità.

L’evento, promosso dalla Fondazione Museo della Ceramica Vecchia Mondovì e sostenuto dalla Fondazione Crc, dai Comuni di Ceva e Mondovì e dalla Città Metropolitana di Torino, presenterà nella sede cebana un’intensa mattinata di lavori.

Alle ore 10 il panel “Strumenti e strategie per una governance sostenibile degli enti pubblici e dei territori” approfondirà le tematiche della silvicoltura e della sostenibilità in chiave agroalimentare, in particolare sulla tutela e la gestione delle aree boschive che permettono la crescita dei funghi e sulla lavorazione e la diffusione degli stessi in qualità di prodotti tipici.

Proprio per questo, il suddetto tavolo di lavoro si pone come metaforico trait d’union tra la prima giornata di Scuola di Sostenibilità e l’inaugurazione della mostra nazionale del Fungo di Ceva, prevista per sabato 20 settembre.

In un’ottica di valorizzazione dei territori, i lavori vedranno anche un secondo breve intervento su “Analisi dei flussi turistici nei Comuni: presentazione del progetto Geospending” a cura di Anci Piemonte in collaborazione con XCC – Mastercard.

A seguire, i presenti potranno prendere parte a un’interessante visita al Museo del Fungo, quindi, in conclusione, si terrà la consegna degli attestati per gli amministratori che hanno partecipato alle due giornate di lavori.

Relatori della mattinata saranno il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli, il presidente del Gruppo Micologico Cebano, Giorgio Raviolo, il vicesegretario di Anci Lombardia, nonché vicepresidente del Comitato Europeo delle Regioni, Matteo Luigi Bianchi, il sindaco di Cusio (Bg) e presidente dell’associazione di Comuni Altobrembo val Brembana, Andrea Paleni, la sindaca di Strambino (To), nonché consigliera della Città Metropolitana di Torino, Sonia Cambursano, e infine Mario Arosio, presidente dell’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato.

L’evento è aperto al pubblico, si consiglia in ogni caso la prenotazione.

Sergio Rizzo